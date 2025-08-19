Kakav peh! Hrvat od deset milijuna eura napravio transfer karijere pa se teško ozlijedio...

Samo nekoliko dana nakon što je ostvario transfer karijere vrijedan deset milijuna eura, mladi hrvatski napadač Matija Frigan (22) doživio je katastrofalnu ozljedu. Na treningu svog novog kluba, talijanskog velikana Parme, 22-godišnji Frigan zadobio je rupturu prednjeg križnog ligamenta lijevog koljena, što znači kako ga na travnjaku neće biti šest mjeseci. Vijest je potvrdio i sam klub, navodeći da je za njihovo najnovije i najskuplje pojačanje sezona praktički završila prije nego što je i započela.

Nesretni trenutak dogodio se tijekom jutarnjeg treninga. Iako se u prvi mah činilo da se radi o običnom uganuću, detaljni liječnički pregledi otkrili su najgori mogući scenarij – puknuće prednjeg križnog ligamenta. Iz kluba su odmah objavili službeno priopćenje u kojem su potvrdili težinu ozljede.

Foto: Davide Casentini/IPA Sport / ipa

- Dijagnosticirano mu je uganuće lijevog koljena, no kasniji testovi pokazali su rupturu prednjeg križnog ligamenta - stoji u priopćenju kluba.

Ovakva vrsta ozljede zahtijeva hitan operativni zahvat i dugotrajan proces rehabilitacije, koji u pravilu traje između četiri i šest mjeseci. To znači da Frigana sigurno nećemo gledati na nogometnim travnjacima do proljeća 2026. godine, što predstavlja ogroman udarac kako za njegovu karijeru, tako i za ambicije kluba.

U Sesvetama odigrana nogometna utakmica U-21, Hrvatska - Švedska | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ova ozljeda posebno je bolna s obzirom na kontekst Friganovog dolaska u Parmu. Talijanski klub, poznat pod nadimkom "Ducali" (Vojvode), uložio je čak 9 milijuna eura, uz dodatni milijun eura u bonusima, kako bi ga doveo iz belgijskog KVC Westerloa. Frigan je bio viđen kao ključni igrač u napadu i veliko ulaganje u budućnost, a potpisao je ugovor prošlog petka nakon što je uspješno prošao liječničke preglede.

Frigan je čak uspio upisati i službeni debi za klub u utakmici talijanskog Kupa, ali doživio je veliki peh i neće ga biti do proljeća. Za Parmu, koja je uložila značajna sredstva, ovo je prava katastrofa. Klub se sada mora hitno vratiti na tržište i pronaći adekvatnu zamjenu za napadača od kojeg su očekivali da će biti nositelj igre