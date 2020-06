A post shared by KK Cibona (@kk_cibona) on Jun 20, 2020 at 3:08am PDT

<p><strong>Široki </strong>je prvo odbio 100 tisuća eura (ili malo više) koje je nudila <strong>Cedevita Olimpija</strong>. Pa se javila <strong>Cibona</strong>, daleko skromnijih financijskih gabarita. I uspjela. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trening Cibone</strong></p><p><strong>Mateo Drežnjak (196 cm)</strong>, bek koji bi ubrzo trebao postati nositelj hrvatske košarkaške reprezentacije u kojoj je mjesto "zabetonirao" u odmah u svom debiju protiv <strong>Švedske </strong>u veljači u kvalifikacijama za Eurobasket, pa sve potvrdio tri dana kasnije protiv Nizozemske, karijeru će nastaviti u Ciboni koja je, na svoj, kako je Cibonin direktor <strong>Čavlović </strong>rekao, improvizacijski način slomila uvijek tvrde pregovarače iz Hercegovine i vezala mladog Mostarca do 2024. godine. U koju su prošlog tjedna uz njega boravili i predsjednik Mladen Bušić te trener Ivan Velić čije su veze s Pecarom i dan-danas vrlo čvrste. Jer, Cibona je već na <strong>Tonija Nakića</strong> potrošila desetinu svoga proračuna (50.000 eura)...</p><p>Vukovi su ovime uspjeli ispisati najbolju moguću pozivnicu za novu sezonu svojim navijačima kojima je zadnjih godina dolazak u Draženov dom postala muka, ne zadovoljstvo. Roko Prkačin, Toni Nakić i Mateo Drežnjak bit će trojac za koji će se opet isplatiti dati novac za Cibonine utakmice i koji bi taj zagrebački kolektiv trebao nositi u budućnosti. Dok velikani ne pokucaju u Savsku 30...</p><p>- Polako slažemo ekipu kakvu smo zacrtali. Zadali smo si visoke ciljeve i na njima mukotrpno radimo. Uspjeli smo sa Širokim ispregovarati uvjete prelaska i to me iznimno veseli. Drago mi je prije svega da mladi igrači prepoznaju što gradimo, čemu stremimo i da vide svoju budućnost kod nas. Nakon Nakića doveli smo još jednog velikog talenta i ta mladost Drežnjak - Nakić - Prkačin je pozivnica našim navijačima kako za sljedeću, tako i za narednih nekoliko sezona jer ovo što gradimo je dugoročno - rekao je Čavlović, nakon kojeg je svoje zadovoljstvo opisao i trener Velić.</p><p>- Ponovno jedan veliki korak i uspjeh kluba. Dobili smo jednog igrača za kojeg se nadam da će biti veliki u budućnosti. Drago mi je što je klub uspio izvojevati još jednu pobjedu. Kad kažem pobjedu, uspjeh nisu samo trofeji za klub i trenera. Trofeji i pobjede su i ovo što smo uspjeli napraviti u posljednja dva tjedna nošeni vizijom koju imamo, tako da je ovo zbilja jedna velika pobjeda za klub i mene osobno. Dovođenje ovakva dva igrača je za mene u rangu osvajanja Prvenstva Hrvatske 2018. godine. Odradili smo veliki posao i sigurno da ćemo svi morati imati strpljenja da ta mladost sazrije i da im svi skupa trebamo biti podrška, kako ja kao trener, tako i svi u klubu i naši navijači. Ovi su igrači prepoznali u kojem smjeru želimo ići, tko, zapravo, daje šansu mladim igračima i to je jedan od razloga zašto smo uspjeli dovesti njih dvojicu. To se ne može sakriti, možete pričati svašta, ali se na terenu vidi sve, tko daje šansu a tko ne.</p><p>Drežnjak, koji je u ožujku napunio 21 godinu, a malo prije toga Čapljini zabio rekordnih 35 koševa, došao je u košarku iz karatea. Stariji brat Dario, drugi dio okosnice Širokog, u tome je bio ključan.</p><p>- Trenirali smo pet-šest godina, ali nekako nam je dosadilo kroz godine. Brat je bio malo viši u svojoj generaciji i otac je htio da se upiše na košarku. Tako sam brzo počeo i ja. Osvojili smo nekoliko medalja na državnoj razini, a došao sam i do plavog pojasa - ispričao nam je Drežnjak ususret svom debiju za reprezentaciju prije nekoliko mjeseci.</p><p>- Svakome je cilj NBA liga, ali zadovoljio bih se i sa španjolskom koja je najjača u Europi.</p><p>Ali prije toga - Cibona. Prva sljedeća stepenica više.</p><p>- Jako sam sretan zbog prelaska u Cibonu. To je jedan novi iskorak za mene, idem na viši rang i jače natjecanje. Nadam se da ću radom i zalaganjem opravdati povjerenje na terenu. Poznajem dosta igrača, kako iz reprezentacije tako i iz međusobnih ogleda. Volio bih da nas navijači podrže u svemu ovome.</p><p>Ponovimo, pozivnica, najbolja moguća, sad je tu...</p>