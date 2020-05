Kakav preokret: Overeem se digao 'iz mrtvih' i sredio Walta

Ni treći "UFC night" u samo tjedan dana u floridskom Jacksonvilleu nije razočarao. Štoviše, u glavnoj borbi večeri Alistair Overeem i Walt Harris opravdali su tu ulogu nakon što je "The Reem" pobijedio tehničkim nokautom u drugoj rundi. Što je bio i jedini prekid u cijelom glavnom programu.

A sve je moglo biti gotovo rundu ranije u kojoj je Harris, na kladionicama lagani favorit, dominirao, srušio Overeema na pod već u drugoj minuti, ali Amerikanac nije dovršio legendu UFC-ja. Koja je potom, nakon nekoliko teških ground and pound udaraca koji su najbolje demantirali čvrstoću njegove brade, u parteru počela okretati meč u svoju korist, a potom je nakon novog rušenja u drugoj rundi zahvaljujući high-kicku Nizozemac dovršio ono što nije Harris kada je imao priliku.

Foto: Jasen Vinlove

Overeem si je 46. pobjedom večer unaprijed čestitao 40. rođendan pobijedivši, kako je Harris rekao, dva protivnika. Naime, ova je borba trebala biti još u prosincu, no odgođena je nakon obiteljske tragedije koju je doživio Harris čija je pokćerka u studenom pronađena mrtva nakon što se mjesec dana vodila kao nestala. "The Big Ticket" izgubio je osmi put, prvi nakon serije od četiri pobjede, dok se Overeem vratio nakon poraza od Jairzinha Rozenstruika.

- Sjeo mi je "low kick" i znao sam da će obratiti pozornost na niske udarce, odnosno na noge. Onda sam ga pogodio "high kickom" i potom zaključio meč s "ground and poundom". On je pokazao čvrstoću i nije htio odustati. Osjetio sam da je umoran, ali se uspio držati do samog prekida - komentirao je Overeem i poručio.

- Idemo pogledati ranking, boriti se još jednom kasnije ove godine i onda možda vidjeti postoji li mogućnost da još jednom napadnem titulu.

Foto: Jasen Vinlove

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Sunaslovna borba večeri kod djevojaka donijela je dvoboj Claudije Gadelhe i Angele Hill, a Gadelha je trijumfirala nakon podijeljene sudačke odluke. Njoj je pripala prva runda, Hill je dobila drugu, a u završnici je Brazilka ipak ostavila bolji dojam.

Foto: Jasen Vinlove

Zanimljivo je bilo u perolakoj kategoriji u kojoj je debitirao Edson Barboza, ali Dan Ige slavio je podijeljenom odlukom, za mnoge i upitnom. Barboza, koji je izgubio već peti put u zadnjih šest nastupa, dobio je prvu rundu, neutralni će reći i drugu, ali kada je prikočio u trećoj, suci su Igeu dodijelili šestu pobjedu zaredom.

Bad judging is ruining mma — Alex Davis (@Alexdavismma) May 17, 2020

Brzo se javio i Barbozin menadžer Alex Davis.

- Loše suđenje uništava MMA. Foto: Jasen Vinlove

Kontroverze nisu zaobišle ni uvodnu borbu glavnog programa perolake kategorije u kojoj je Song Yadong dobio sve runde protiv Mariona Vere premda je uputio devet značajnih udaraca manje (100-109). Koliko je to bilo čudno, potvrđuje i Verin stav na proglašenju na kojem je mislio da je on pobjednik, a kad to nije postao, nije se ni rukovao s protivnikom napustivši oktogon.

Foto: Jasen Vinlove

U srednjoj kategoriji ni Krzysztof Jotko i Eryk Anders nisu ispunili obećanje kada su uoči borbe najavljivali nokaut, no Jotko sam sebi neće previše zamjeriti nakon jednoglasne sudačke odluke. Anders je pokušavao i pokušavao srušiti Poljaka na pod, no nije mogao parirati ni zaustaviti 22. Jotkovu pobjedu.

Foto: Jasen Vinlove

Glavni program, rezultati: