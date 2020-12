Kakav promašaj: Real je svaki gol Hazarda platio 50 mil. eura!

Eden Hazard došao je u Real Madrid u ljeto 2019. kao zamjena za Cristiana Ronalda. No, Belgijac je daleko od najboljih partija kakve je pružao u dresu Chelseaja. Ma, daleko je od travnjaka...

<p><strong>Real Madrid</strong> izgubio je na gostovanju kod Šahtara (2-0) u petom kolu grupne faze Lige prvaka i doveo se praktički pred ispadanje u 'svom' natjecanje. <strong>Eden Hazard</strong>, ponovno, zbog ozljede nije konkurirao za utakmicu. Ozlijedio je mišić na desnoj nozi prošli vikend i trebao bi izbivati oko tri tjedna.</p><p>Doveden je kao igrač koji bi trebao 'uskočiti' u kopačke Cristiana Ronalda, a od <strong>115 milijuna eura</strong> koliko ga je Real platio Chelseaju nije opravdao niti centa! Navijači 'kraljevskog kluba' nestrpljivo su iščekivali njegov dolazak. Sve više se kritiziralo Portugalca koji je prgav, umišljen i još svašta, ali nitko ne može opovrgnuti da donosi rezultate i trofeje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hazard predstavljen na Santiago Bernabeu</strong></p><p>Zazivao se njegov odlazak, zamjerali su mu da radi premalo za momčad, a previše za sebe pa je gospodin Ronaldo spakirao kofere i otišao tamo gdje će ga znati cijeniti - u Juve. </p><p>Eden Hazard došao je u Real kao ponajbolji igrač Premiershipa. Što je samo radio po Engleskoj... Zabijao koliko je htio, asistirao kad je poželio. Nešto slično kao i Ronaldo u Unitedu, samo su Belgijcu nedostajali trofeji. To je vjerojatno i bio razlog dolaska u Real, osim što je sam po sebi 'kraljevski klub', jer dolazak u Madrid znači borba za naslov na svakom frontu.</p><p>No, njemu je dolazak u Real donio nešto sasvim drugo. Vjerojatno nema fizioterapeuta u Madridu i okolici da ne poznaje 'dobrog, starog' Edena jer se od dolaska u Španjolsku više družio s doktorima, nego Modrićem, Marcelom, Kroosom i ostatkom škvadre.</p><p>Od dolaska u ljeto 2019. do danas odigrao je tek 28 utakmica od mogućih 69 što otprilike znači da prosječno od pet utakmica odigra dvije. Nevjerojatno zvuči podatak da je u ovih nepunih godinu i pol dana u Madridu 'izvan pogona' bio 270 dana. </p><p>Hazard u Realu godišnje zarađuje 30 milijuna eura, što bi otprilike značilo da je za godinu i pol dana provedenih u klubu u džep već 'spremio' 45 milijuna. Kad tome dodamo još 115 milijuna koliko su 'kraljevi' iskeširali Chelseaju dolazimo do cifre od 160 milijuna eura za odigranih tek 28 utakmica što u prijevodu znači da su Madriđani svaku njegovu utakmicu platili pet milijuna eura. </p><p>Ako gledamo njegovu statistiku, ni tu stvar nije 'bajna'. Čovjek koji je u jednom Premiershipu zabio 85 golova i namjestio još 61 u La Ligi ne može ni blizu gola pa si vi onda mislite koja je liga 'tvrđa'.</p><p>U 19 ligaških utakmica zabio je tek dva gola što otprilike znači da zabija gol svaku devetu utakmicu, a kad mu dodamo još onaj jedan iz Lige prvaka dolazimo od magične brojke - tri. Toliko je golova Hazard zabio u godinu i pol dana u Madridu. Ako računamo da Real plaća njegove golove, onda dolazimo do brojke od sitnih 50-ak milijunčića po golu.</p><p>Ok, znamo da današnji nogomet nisu samo golovi, utakmice, nije samo 'nogomet'. Tu dolaze sponzori, prodaja dresova i slično, ali sumnjamo da se Belgijac na bilo koji način isplatio Realu. </p><p>Hazard se od dolaska u Real više puta ozlijedio (devet) nego zabio golova (tri). </p><h2>Pogledajte te dijagnoze</h2><p>Dok se Hazard pokušava izliječiti po tko zna koji put, njegovi suigrači će morati pobijediti Borrusiju Mönchengladbach i nadati se da Šahtar neće pobijediti Inter kako se ne bi osramotili i ispali već u grupnoj fazi Lige prvaka.</p><p>Naravno da Hazard nije krivac za katastrofalnu igru i rezultate Reala. Ne može biti krivac, jer ga nije ni bilo pa tako uprava Reala može samo 'proklinjati' njegove očito krhke kosti ili doktore koji ga ne mogu pravilno izliječiti. Bilo kako bilo, Real će u najtežim trenucima opet biti bez najskupljeg igrača...</p>