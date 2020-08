Kakav spektakl u Silverstoneu: Hamiltonu u zadnjem krugu pukla guma, ali ipak pobijedio!

U Silverstoneu smo svjedočili nevjerojatnoj završnici utrke. Mercedes je imao sve (prva dva mjesta u svojim rukama), a na kraju uz dosta sreće uspio stići do pobjede zahvaljujući Lewisu Hamiltonu...

<p>Kakva utrka u Silvestoneu! Lewis Hamilton osvojio je VN Velike Britanije, tako stigao do 87. pobjede u svojoj karijeri. Karizmatični Britanac svakim je danom sve bliže legendarnom Michaelu Schumacheru, najboljem vozaču Formule 1 u povijesti koji na svom kontu ima 91 pobjedu. A s obzirom na to kako djeluju Hamilton i njegov Mercedes ove sezone, Schumacherov rekord neće još (pre)dugo trajati...</p><p>Lewis Hamilton i u Silverstoneu je vodio od samog početka do kraja utrke, ali mu je u zadnjem krugu pukla guma, pa se doslovce provukao (sa samo tri gume) kroz ciljnu ravninu. Nije to bio jedini šok za Mercedes, dva kruga prije kraja utrke guma je pukla i Valtteriju Bottasu koji je u tim trenucima bio na drugoj poziciji, pa je Finac morao u 'boks', te ostao bez bodova na VN Velike Britanije.</p><p>Lewis Hamilton tako je po sedmi put slavio na svojoj najdražoj utrci. Sedam pobjeda Hamilton ima i na VN Kanade, dok je VN Mađarske osvajao čak osam puta. Veliku probleme Mercedesa iskoristili su Max Verstappen (Red Bull) koji je stigao do drugog i Charles Leclerc (Ferrari) koji je neočekivano dohvatio 3. mjesto i jdrugo postolje ove sezone.</p><p>Max Verstappen je u samoj završnici mogao dohvatiti Hamiltona, ali Nizozemac je u posljednjem krugu otišao u 'boks' po novi set guma s kojima je na koncu dohvatio najbrži krug na utrci i jedan dodatni bod.</p><p>Na startnoj poziciji u Silverstone našlo se samo 19 vozača, zbog problema sa svojim bolidom već prije utrke otpao je Nico Hülkenberg. A trebao je to biti veliki povratak njemačkog vozača koji je upao u Racing Point jer je Sergio Perez prije par dana bio pozitivan na koronu. I sam start je bio prilično zanimljiv, a koncem prvog kruga sudarili su se Magnussen (Haas) i Albon (Red Bull), zbog čega je Danac morao odustati.</p><p>Na novo izlijetanje sa staze čekali smo do 13. kruga kada je u zaštitnu ogradu udario Daniel Kvyat (Alpha Tauri). Srećom, ruski vozač nijeozlijeđen, a 'safety car' je i po drugi put morao na stazu. Uz Hamiltona i Bottasa, velike probleme (također mu je puknula guma) u posljednjem krugu imao je i Carlos Sainz, pa je i Španjolac neočekivano ostao bez bodova. A to je iskoristio Vettel koji se sa svojim Ferrarijem igrom slučaja dokopao 10. mjesta i jednog boda...</p><p>Odličnu utrku odradili su u Renaultu, Daniel Ricciardo je završio na 4., a Esteban Ocon na 6. mjestu, dok se između njih smjestio Lando Norris (McLaren). </p><p><strong>VN Velike Britanije:</strong><br/> 1. Lewis Hamilton (Mercedes)<br/> 2. Max Verstappen (Red Bull) <br/> 3. Charles Leclerc (Ferrari)</p><p><strong>Redoslijed poslije četiri utrke:</strong><br/> 1. Lewis Hamilton (Mercedes) 88<br/> 2. Valtteri Bottas (Mercedes) 58<br/> 3. Max Verstappen (Red Bull) 52<br/> </p>