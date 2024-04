Kakav susret! Odlični Zubac je pobijedio nevjerojatnog Jokića

Kakvu je utakmicu odigrao hrvatski košarkaški reprezentativac Ivica Zubac (27) s double-doubleom! S LA Clippersima pobijedio je protiv Denver Nuggetsa (102-100), a protivničku je momčad predvodio nevjerojatni srpski košarkaš Nikola Jokić (29) s triple-double učinkom.

Foto: Jayne Kamin-Oncea

Naš je centar ubacio 14 poena, a iz igre je šutirao 4/11. No, ono što je ključno bilo je s linije slobodnih bacanja gdje je imao 6/6, a uz to je imao nevjerojatnih 15 skokova uz jednu asistenciju. Na terenu je proveo 34 minute i 50 sekundi, a valja istaknuti da je upravo on zabio posljednjih šest poena momčadi za veliku pobjedu.

Foto: Jayne Kamin-Oncea

Što se Jokića tiče, zabio je 36 poena uz 17 skokova i 10 asistencija za 40 minuta na terenu, ali to nije bilo dovoljno za pobjedu. U dresu New York Knicksa je naš Bojan Bogdanović (34) zabio 12 koševa uz jedan skok za 12 minuta na terenu, a njegova je momčad s 120-109 slavila kod kuće protiv Sacramento Kingsa.

Foto: Sam Navarro

Što se ostalih utakmica tiče, Dallas Mavericksi su s 109-95 slavili protiv Atlanta Hawksa, dok su Philadelphia 76ersi s 109-105 slavili na gostovanju kod Miami Heata. Golden State Warriorsi su bez Darija Šarića (29) s 133-110 bili bolji od New Orleans Pelicansa na gostujućem parketu.