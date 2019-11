Kakav torpedo! Wilder brutalno uspavao Ortiza, sad opet Fury

Deontay Wilder (42-0-1, 41 KO) nokautirao je Luisa Ortiza (31-2, 26 KO) u sedmoj rundi revanša u MGM Areni u Las Vegasu i tako jubilarni deseti put obranio naslov WBC prvaka u teškoj kategoriji.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Nestvaran 41. nokaut u karijeri došao je nakon dvadesetak minuta 'ničega' u kojim je Wilder pomno pratio protivnika i vrebao svoju priliku. Kao nekad Georgeu Foremanu, i Brončanom Bombarderu dovoljan je samo jedan malj za laku noć i spavanje.

Wilder je do tog trenutka uputio koji direkt, pokušao krošeom, no Ortiz je bio oprezan. Sjajni Kubanac pripremio je odličnu taktiku, držao je distancu i lako 'skidao' Wilderove pokušaje kao i u njihovu prvom meču te bio bolji boksač do trenutka nokauta. Međutim, u sedmoj rundi nije mogao puno.

Amerikanac mu je lijevim direktom otvorio gard i namjestio ga na desni torpedo, koji ga je pogodio ravno u čelo. Ortiz je pao kao bandera, pokušao se pribrati, no sudac je odbrojao do deset i meč je bio gotov.

Nesreća po Ortiza bila je što je do kraja sedme runde bilo ostalo tek nekoliko sekundi i sve je išlo k tome da gledamo još koju. No, to je Deontay Wilder. Nekolicinu puta pokazao je istu stvar - nije bitno koliko si rundi bio bolji jer jednom ćeš morati pasti.

- Vidio sam priliku za udarac i zgrabio sam je. Moja inteligencija u ringu je vrlo visoka, a nitko mi za to ne odaje poštovanje. Mislim da sam ga malo uzdrmao s lijevim krošeom ranije u rundi i nakon toga je krenulo - rekao je WBC šampion.

Meč je prije toga bio prilično taktičan. Nije bilo previše srljanja čemu svjedoči i statistika CompuBoxa koji je Ortizu izbrojao 35, a Wilderu 34 udarca do trenutka nokauta.

Ovom pobjedom sve je spremno za novi okršaj Wildera i Tysona Furyja (29-0-1, 20 KO) koji bi se trebao održati u MGM Areni 22. veljače 2020.