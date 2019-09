Kako igra! Vlašić je 'kirurški' ubacio i namjestio gol za CSKA

Prije tjedan dana je zabio dva gola i asistirao, a sada je sjajni Nikola Vlašić još jednom namjestio gol u pobjedi moskovskog CSKA.

Igrala se 17. minuta kada je Vlašić s desne strane u kazneni prostor poslao pravu loptu s očima, Magnusson je samo trebao podmetnuti nogu i lopta je završila u mreži.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu.

Foto: Screenshot/Twitter Foto: Screenshot/Twitter

CSKA je pobijedio 3-0 Ural, a golove su osim Magnussona dali i Sigurdsson te Bijol. Pobjeda bi bila i uvjerljivija da Chalov nije promašio penal.

Niksi je sada na učinku od četiri gola i tri asistencije u 11 kola ruskog prvenstva i jednoj utakmici Europske lige. U nedjelju je na terenu proveo 69 minuta, a onda ga je na terenu zamijenio još jedan Hrvat u momčadi, Kristijan Bistrović. Čitavu utakmicu je u obrani odigrao Zvonimir Šarlija.

Vlašić je nakon susreta proglašen igračem utakmice.

👑 Nikola Vlasic became Man of the Match against FC Ural!#RPL #CSKA pic.twitter.com/JGjm8W7D4r