MJESEC ŽIVOTA

Kako je Baturina ušutkao sve kritičare i odgovorio Daliću na opomenu. Pogledajte brojke

Piše Josip Tolić,
Foto: Agostino Gemito/IPA Sport / ipa-agency.net

Baturina kao feniks! Nakon Dalićeve opomene, srušio Napoli i odveo Como u polufinale Kupa nakon 40 godina. Sada je ključni igrač i kandidat za Svjetsko prvenstvo

Admiral

Martin Baturina (22) proživljava mjesec iz snova. Nakon što je u utorak navečer hladnokrvno realizirao dva penala protiv Napolija i odveo Como u prvi polufinale talijanskog kupa nakon 40 godina, potvrdio je status jednog od najboljih igrača Serie A u 2026. Njegov preporod stigao je u najboljem trenutku, samo nekoliko mjeseci nakon što ga je izbornik Zlatko Dalić javno opomenuo zbog manjka minutaže.

Nakon ljetnog transfera iz Dinama vrijednog 20-ak milijuna eura, Baturina se dugo mučio s prilagodbom na talijanski nogomet. Trener Cesc Fabregas davao mu je prilike na kapaljku, a sve je kulminiralo krajem 2025., kada ga je izbornik Dalić izostavio s popisa reprezentacije za ključne utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, stavivši ga tek na pretpoziv. Bila je to jasna poruka da se status "vatrenog" mora zaslužiti igrama u klubu.

A onda je stigla 2026.i potpuni preokret. Baturina je eksplodirao. U posljednjih šest utakmica zabio je čak četiri gola i triput asistirao, postavši ključni igrač Coma. Niz je započeo golom protiv Bologne, nastavio asistencijom protiv Milana, a zatim je srušio Lazio i Torino uz gol i asistenciju. Vrhunac je stigao na stadionu Diego Armando Maradona, gdje je prvo zabio za 1-1, a zatim i u raspucavanju penala za povijesni trijumf.

Statistika Martina Baturine

Foto: Sofascore za 24sata

Sjajne igre nisu prošle nezapaženo. Izbornik Dalić nedavno je posjetio hrvatske igrače u Italiji i nakon zajedničke večere s Baturinom otklonio sve sumnje oko njegova statusa. Bivši dinamovac ponovno je postao ozbiljan kandidat za udarnu postavu Hrvatske na nadolazećem Svjetskom prvenstvu.

U međuvremenu, Como na njegovim krilima proživljava sezonu iz snova. Klub se nalazi na šestom mjestu Serie A i aktivno se bori za plasman u Ligu prvaka, a u polufinalu Kupa čeka ih okršaj s moćnim Interom. Fabregasova momčad postala je hit prvenstva, a Martin Baturina prometnuo se od osporavanog talenta u lidera koji je spreman za najveće pozornice.

