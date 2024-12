Kako je Bjelica govorio kada se vratio: Ovaj Dinamo je jači nego onaj iz 2018. Izvući ću ga iz krize

Čast mi je i zadovoljstvo biti na ovom mjestu nakon četiri i pol godine, najbolje znam koliko je to velika stvar, ponosan sam i zahvaljujem ljudima u Dinamu što su me ponovno izabrali za trenera. Zahvaljujem predsjedniku Zajecu, sportskom direktoru Mariću i svima onima koji su sudjelovali u mom dovođenju. Kažem, znam što je Dinamo, znam kakav je pritisak i kako se treba raditi. Vjerujem da ću nastaviti tamo gdje sam stao u travnju 2020. godine, bilo je prvo što je Nenad Bjelica rekao kada se u rujnu ove godine vratio na mjesto Dinamova trenera.

Nakon tri mjeseca Bjelica je bivši, a vodstvo Dinama pronašlo je njegovu zamjenu - slavnog Fabija Cannavara, koji će što imenom i utjecajem, što trenerskim vještinama pokušati prodrmati 'modre' i promijeniti tijek druge polusezone.

- Meni je ovo 11. put da dolazim u neki klub od čega drugi put u Dinamo, a pritom sam devet puta dolazio kao vatrogasac, dakle u situacijama kad nisam ja sastavljao momčad. Ali naviknuo sam na tu situaciju, uvjeren sam da ću zajedno sa svim igračima i s ljudima koji vode klub izvući momčad iz ove situacije - najavio je drastične promjene u 'modroj' svlačionici pa povukao paralelu s onom momčadi s kojom je bio prvak, ali i postigao neke povijesne uspjehe u Ligi prvaka.

- Što se tiče konkretne usporedbe s prvim mandatom, mene uopće ne zanima što se događalo prije šest ili pet godina niti što je bilo u zadnje četiri utakmice niti to što je bilo prije dva mjeseca. Nitko ne živi od prošlosti, pred svima nama je svakodnevno dokazivanje. Fokus je na današnji dan i novu utakmicu. Nijedne sekunde ne želim živjeti na staroj slavi. Znam koja je odgovornost na meni i spreman sam je preuzeti.

'Dinamu će teško tko zabiti gol'

Puno toga nije pošlo po planu. Bjelica je po povratku najavio i kakav sustav, kakva momčad se može očekivati. Teško je reći da je išta od toga uspjelo.

- Sustav igre Dinama u zadnje je vrijeme bio različit, u nekim situacijama 3-5-2, u nekima 4-3-3, 4-2-3-1. U fazi napada znalo je biti 4-3-3, branili se u 4-4-2... To su sve sustavi koje Dinamo može igrati. Ja sam pobornik igre s četvoricom u obrani, uglavnom ćemo ići u tom smjeru. Što se tiče igre u obrani, mislim da u ovom trenutku nije problem ni vratar Ivan Nevistić niti obrambena četvorica nego cijela momčad. Jer cijela momčad i brani i napada. Kad postignemo to da je naš napadač ujedno i prvi obrambeni igrač, onda će Dinamo opet biti organiziran i discipliniran i teško će mu netko zabiti gol. Tako je bilo i u mojoj prvoj etapi ovdje - govorio je.

Statistika Nenada Bjelice

Foto: Sofascore za 24sata

S Petkovićem se pomirio, htio ga je u Turskoj

Njegova nesreća je bila što je Dinamo primao kao na traci. Obrana je curila na sve strane, a sasvim sigurno nije pomoglo niti što je jako puno igrača bilo ozlijeđeno. Među njima i Bruno Petković s kojim je Bjelica imao sukob kada je prvi put bio u Dinamu, a kasnije ga je htio dovesti i u Tursku.

- Htio sam da se sretnemo i prije, iskreno, još prije mog povratka u Dinamo, ali nije se ostvarilo u Trabzonsporu. Bilo je pokušaja i u Unionu iako ne s moje strane izravno. Zadnji put smo se čuli za njegov rođendan, imamo dobar odnos koji je u nekim trenucima bio i turbulentan. Kao trener ću ti dati sve, ali očekujem i od tebe sve na terenu. I on to jako dobro zna. On će sigurno biti onaj stari Petković, uvjeren sam u to. Drago mi je da ga opet mogu trenirati. A drago mi je da mogu trenirati i ostale dečke koji su ovdje, i one koji su tu bili i u mom prošlom mandati i one koje sam naslijedio od mog prethodnika Sergeja Jakirovića. Imam pošten odnos prema svima - rekao je tada Bjelica.

Napadačke ideje nisu zaživjele

Jakirovićevu Dinamu nedostajalo je siline, onog dojma da je to momčad koja će dominirati prvenstvom i ostvariti dobar rezultat u Ligi prvaka. Bjelica je bio obećao da će njegov Dinamo igrati znatno brže.

- Nogomet u kojem nema 50 dodavanja da bismo došli do suparničkog gola, jer i mene takav nogomet uspavljuje. Ne kažem da je Dinamo tako igrao. Ako me pitate za napadački dio, igračima dajem točne upute, što u svakom trenutku želim od njih, koje ofenzivne kretnje, koje ofenzivne odluke i rješenja trebaju imati. Tko to bude izvršavao taj će više igrati.

Tri mjeseca kasnije, Bjelica je dobio otkaz, a neslužbeno će dobiti i otpremninu od 1,2 milijuna eura bruto. Dio njegovih zamisli i ideja pokušat će implementirati Fabio Cannavaro s kojim Dinamo započinje novu eru.