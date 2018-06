Kako je Ćorić pobijedio velikog Federera u 'njegovom dvorištu'

Čudan je sport ovaj tenis. Skoro 15 godina gledamo kako vjerojatno najbolji tenisač svih vremena, Roger Federer, vlada travom, osvaja Wimbledone i s prvog mjesta gleda na tenisko prostranstvo. Isto tako, u proteklih pet godina mogli smo vidjeti kako se Borna Ćorić muči na travi, kako ne pronalazi tajming za udarac, loše se kreće i gubi sedam od devet igranih mečeva na toj podlozi.

I onda dođe Halle, kojeg bismo mogli nazvati domaćim turnirom Rogera Federera jer ga je osvojio čak devet puta, i Borna Ćorić pobijedi tog istog Federera u finalu. Na travi. Pa da, svemir očito tako funkcionira ponekad.

Prije samo devet mjeseci, ispred Borne Ćorića bila gomila problema. Nije imao kontinuitet, česte su bile manje ozljede i rezultati su skoro dvije sezone, osim par bljeskova, bili u padu. Tada je Ćorić povukao neke drastične poteze i - pogodio.

Foto: Friso Gentsch/DPA/PIXSELL

Prvo je angažirao Kristijana Schneidera, dugogodišnjeg trenera Ane Konjuh, koji ga prati na turnirima i vodi treninge na touru. Za bazne treninge odabrao je Monte Carlo i centar Riccarda Piattija, bivšeg trenera Ivana Ljubičića, koji mu također pomaže u napretku. Promijenio je i kondicijske trenere, a menadžer mu je upravo Ivan Ljubičić, koji, zanimljivo, trenira Rogera Federera.

Jednom kada je sve bilo na svojem mjestu, kada se u miru i čistih misli mogao posvetiti pripremama za sezonu, rezultati su mogli doći. Čvrst u glavi kakav jest, brzo je dobio na samopouzdanju i već u prvom dijelu sezone imao priliku dobiti Federera u polufinalu Indian Wellsa, no malo je nedostajalo.

Nisu to bile neke revolucionarne promjene, samo je već postojeće udarce unaprijedio (posebno forhend i servis) i dobio na agresivnosti, uz bolju konstrukciju poena. Nastavio je dobro igrati na zemlji i došao na travu, gdje zbog prije spomenutog omjera nije mogao očekivati čuda.

A dogodilo se upravo to - čudo. Iako se ono moglo nazrijeti iz Federerovog provlačenja pored Kudle i Ebdena, malo tko bi Ćorićevu pobjedu mogao prognozirati. Roger je isprva lako dobivao svoje servis gemove, a Bornine nije pretjerano napadao. Izgleda da nije računao da će Ćorić u tie-breaku pokazati 'takva muda', pogoditi dva sjajna reterna i napraviti preokret.

Foto: Friso Gentsch/DPA/PIXSELL

Nakon što je dobio drugi set, izgledalo je da bi Federer mogao okrenuti i spriječiti iznenađenje, ali Borna se jednostavno nije dao. Upornost, ona koja ga krasi od najranijih dana, bila je ključ. Statistika je uglavnom bila na strani Federera, ali danas je ona imala značenje tek hrpe brojki. 7-6, 3-6 i 6-2 za Bornu Ćorića ostalo je na semaforu i to je jedino bilo bitno.

Ako prije tri sezone, kada je došao do 33. mjesta na ATP listi, prema vlastitim riječima, nije zaslužio biti toliko visoko, sada je ovo 21. mjesto definitivno zaslužio. A s obzirom na to da ne brani previše bodova do kraja sezone, s ovakvom igrom mogao bi doći i daleko više. 2014. godine dobio je nagradu ATP-a za Zvijezdu budućnosti. Trijumfom protiv Federera na travi, Borna Ćorić kupio je prvu ulaznicu da bude - zvijezda sadašnjosti.