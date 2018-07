Kako je Hrvatska otkrila Šimu Vrsaljka: 'Kriv' je Instagram...

Prije nešto više od mjesec dana bio je samo jedan od reprezentativaca, mirni, tihi i povučeni tip, čovjek koji bi trebao pokušati zamijeniti kapetana Darija Srnu... A danas, jedan briljantan turnir poslije, Šime Vrsaljko je - velika zvijezda!

“Instagram profil Šime Vrsaljka trebalo bi zaštititi kao nematerijalnu kulturnu baštinu Republike Hrvatske”, predložio je netko od oduševljenih navijača na društvenim mrežama.

Ideja se, naravno, vrlo brzo “ulovila”, jer upravo je Instagram otkrio Hrvatskoj kakav je Šime...

Šef parade na dočeku

Ne, on nije ni miran, ni tih, ni samozatajan, ni povučen. On je, zapravo, vrlo šarmantan, duhovit i zabavan tip. Zapravo, toliko je šarmantan da je ugrozio primat Vedrana Ćorluke i Dejana Lovrena kod ljepšega spola. A to, složit ćete se, nije lako.

- Ljudi, radujte se, veselite se, ovo smo uspjeli ostvariti zbog vaše ljubavi i podrške... - govorio je Šime nakon osvajanja nezaboravnog srebra.

Na dočeku u Zagrebu, onom prvom i najvećem, bio je šef parade. On i Domagoj Vida, bez njega to ipak ne ide... No samo je Šime bio toliko “lud” da sjedne na motocikl s policajcem i provoza se po centru grada, kroz navijačku masu. Samo je on genijalno zafrkavao Dejana Lovrena dok je ovaj pokušavao držati govor na Trgu bana Jelačića, samo se on dan poslije provozao na jet-skiju u zadarskoj luci. I sve to nakon što je urnebesnim objavama na tom famoznom Instagramu oduševio naciju.

- Evo i mene na Instagramu nakon osam godina - rekao je Šime u svojoj prvoj objavi, a sve nakon toga je, naravno, povijest.

Šime Vrsaljko gotovo preko noći postao je Šime Veseljko, a objave poput fotografije na kojoj je “zaspao” na hrvatskoj zastavi na terenu, pa selfie poruka Englezima “La papa, idete kući na spavanje blijedi Englezići, a Hrvatska u finale...” postale su hit među navijačima. I više povratka nije bilo.

Pravovremeno na Vidu

Ako netko eventualno do tog trenutka i nije bio oduševljen nekim novim, dotad neotkrivenim Šimom Vrsaljkom, i to se promijenilo nakon onoga što se u narodu naziva “još jedna pravovremena reakcija sjajnog Vrsaljka”, ali i “najbolji obrambeni potez na Mundijalu”.

Mjesto radnje nije teren nego hotelski restoran, točnije proslava nakon plasmana u finale, na kojoj je Vida krenuo s gemištom prema Mladenu Grdoviću. Šime je, svjestan što o tome misli gospođa Brankica, u sekundi krenuo Vidi odmicati ruku, sa zabrinutim izrazom lica koji govori: “Nemoj, bolje nemoj...”

Dida sve u životu

Dido, ponosno nosim tvoje ime, napisao je Šime ispod jedne od posebnijih objava na Instagramu, ispod fotografije njega kao djeteta s djedom Šimom.



Velika je i važna godina iza Vrsaljka, najvažnija u životu. Ne samo da je postao viceprvak svijeta s Hrvatskom, nego je uoči Mundijala s dugogodišnjom djevojkom, odnedavno i suprugom Mateom, dobio sinčića Bruna. Sjajna godina, nema što...

Danas je, dakle, suprug, otac, velika zvijezda i strašan igrač, ali i hodajući reklamni pano za svaku tattoo studio koji postoji.

Šime je oduvijek volio tetovaže, posljednjih godina gotovo je u potpunosti “iscrtao” svoje tijelo, na kojem je cijeli niz motiva - od Bogorodice s djetetom i motiva posljednje večere na leđima, preko križa na prsima...

Uz tetovaže, došao je i novi imidž. Uoči Mundijala pojavio se s brčićima i frizurom zbog kojih ga je suigrač Ivan Perišić u šali prozvali Pablo Escobar.

- Jedva čekam novu sezonu Narcosa - podbadao je Perišić Vrsaljka.

Nikad u karijeri, u to nema nikakve sumnje, Šime Vrsaljko nije proživljavao ljepše dane. Došao je do vrhunca karijere, u najboljim je nogometnim godinama, sprema se navodno i transfer u veliki Inter, sve djeluje idealno... A nije tako uvijek bilo, teškim je putem išao Šime.

'Slušao sam Modrićeve savjete'

- Iz svog Zadra došao sam u Zagreb kad mi je bilo 14 godina. Prvih pola godine živio sam u domu, a sljedeće dvije godine kod trenera Joze Bandića. On mi je puno pomogao da se osamostalim, a nakon toga sam se krenuo seliti po podstanarskim stanovima - ispričao je Šime, koji je za Dinamo debitirao sa 17.

Dugo je slovio za veliku nadu, za budućnost hrvatskog nogometa, ali pamtimo i razdoblje od sezone, dvije kad je značajno pao, kad se činilo da karijera ne ide u pravom smjeru. Međutim, preko Genoe i Sassuola došao je do velikog Atletico Madrida i danas je jedan od najboljih hrvatskih nogometaša. Djelomično i zahvaljujući Luki Modriću.

- Kad sam došao u Zagreb, dao mi je samo jedan savjet: zaboravi na noćne izlaske. I toga sam se držao - kazao je Šime.