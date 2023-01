Kako je Igor Tudor preporodio Marseille? Video sve govori

Igrači Marseillea u poprilično opuštenom izdanju stigli su na trening. Smijali su se i zbijali šale, a onda se ispred njih stvorio namrgođeni Igor Tudor.

- Kako ćemo danas trenirati? Uobičajena sranja ili ćemo trenirati jako, ha? - priupitao je svoje igrače ozbiljni Tudor.

Nikome nije palo na pamet nešto dobaciti. Nestali su osmijesi, svi su zašutjeli. Jedan igrač pitao ga je zašto njega gleda, a potom je krenuo pedagoški govor.

- To vrijedi za sve vas. Vjerujte mi, moj najvažniji zadatak je vaš napredak kao igrača. To nije tek jedan detalj, to je vrlo važna stvar. Danas započinjete utakmicu koju ćete igrati sutra. Moraš raditi prave stvari kako bi mentalno napredovao. Možeš misliti kako je to bitno za tebe ili ćeš misliti da je ovo glupost, ali o današnjem treningu ovisi kako ćeš sutra započeti utakmicu - rekao je hrvatski trener ozbiljnim tonom.

Foto: ERIC GAILLARD

Takvim pristupom Tudor je u potpunosti preporodio Marseille. Čvrsta ruka i disciplina, nit je kojom se Tudor vodi. Možemo se smijati i šaliti, ali kada se radi, onda stupa spartanski. Igrači ga u početku nisu podnosili zbog takvog rada, optužili su ga da je diktator i tražili njegov odlazak. Nisu im odgovarale njegove metode i strog režim. I kada su igrači vidjeli da nemaju drugog izbora, prihvatili su njegovu filozofiju. Rezultat toga? Marseille je u nizu od osam pobjeda, od toga šest u prvenstvu i dvije u Kupu. Ni san o naslovu prvaka nije više toliko nedostižan. Na trećem su mjestu u Ligue 1, s pet bodova manje od prvoplasiranog PSG-a.

I tu je bitna Tudorova pedagoška ruka. Mora spustiti igrače na zemlju i dati im do znanja da baš ništa nisu napravili. Marseille u subotu igra 20. kolo protiv Monaca.

