'Kako je lijepo biti predsjednik Rijeke! I Gent možemo izbaciti'

Klasični zaštitni znaci: osmijeh i vulkan energije u očima. I jedna izjava koja govori sve:

- Lijepo je biti predsjednik Rijeke - govorio je nakon pobjede na sjeveru Škotske Damir Mišković koji je prije utakmice na Pittodrieju odmahivao rukom na sugestije o sigurnom prolasku u play-off:

- Plitak potok? Pusti ti to. Tako mogu razmišljati svi, ali mi u klubu ne - vrtio je glavom paleći elektronsku cigaretu u aberdeensko predvečerje.

Krepat ma ne molat

Dok se 15 i pol tisuća razočaranih 'highlandera' razilazilo kućama frustrirano zbog teške inferiornosti njihovih ljubimaca u odnosu na Bišćanove trupe, presidente je pred ulazom u Pittodrie uživao u pobjedi.

A o Gentu pričao kao što priča o svakom protivniku.

- Klub i momčad za respekt, ali... Takav je i Aberdeen. Nema imperativa protiv Belgijanaca, ali mi smo Rijeka i ako dečki igraju kao što su igrali u ove dvije utakmice sa Škotima onda je i Gent protivnik kojeg se može proći.

Foto: nk-rijeka

Svaka nova (polu)sezone dokaz je sjajnog posla koji radi Srećko Juričić. Vaš sportski direktor više je o nogometu zaboravio nego što većina nauči u cijelom životu...

- A to da Srećko radi sjajno ja svima ponavljam već sedam godina, ali: ne samo on. Stručni izbori u dovođenju trenera i igrača su njegov i posao Ivana Mancea no mene silno veseli kad vidim angažman ama baš svih u klubu. Na svakom je koraku vidljivo da je svakome Rijeka neopisivo više od posla. Mi to naše 'Zajedno smo Rijeka' i 'Krepat ma ne molat' stvarno živimo svaki dan - rekao je prezadovoljni predsjednik.

'Potukli' se sa gorštacima

Strijelci Antonio Čolak i Stjepan Lončar kao da su zajedno pripremili izjavu: 'Lijepi uspjeh, utoliko veći jer je europski, ali: još jedan običan dan u uredu, a EL-avantura zapravo je tek započela'.

- Zvižduci na moj račun? A valjda se domaćoj publici nije svidjelo to što sam nakon jednog starta krenuo kao da ću skočiti na protivnika. Suzdržao sam se, ali ljudi su stvarno imali nekoliko startova preko granice uobičajene oštrine. Išli su fizički jako i na Rujevici i tu, al' 'potukli' smo se s njima i riješili stvar - pričao je Lončar.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

U dvije utakmice nisu vam spojili dvije akcije. Je li Aberdeen toliko loš ili je Rijeka, i bez petorice, jača nego što svi misle?

- I jedno i drugo. Nisu nam spojili dvije akcije jer smo ih osujetili, jer smo bili ono što Rijeka jest: momčad koja zna da nema lakih pobjeda i koja u svaki duel ide 100%. Drago mi je zbog gola, normalno. Već smo tu zapečatili priču, a onda je njihov crveni karton definitivno već nakon 20 minuta. Čoki je onda samo dodatno potvrdio ono što se vidjelo. Da smo bolji i da idemo dalje.

Gent?

- Polako. Po rasporedu sljedeći je Osijek. Ne znam hoće li se to odgoditi, a za Gent brine šef i njegov stožer. Sigurno neće biti lako s Belgijancima, ali još je sigurnije da mi u te dvije utakmice idemo da bi dohvatili skupine Europske lige! - rekao je mladi BiH veznjak, još jedan vrhunski potez Srećka Juričića i Ivana Mancea.

Tibor 'raste' naočigled

Europa donosi zaradu koja jamči Uefa, ali Europa je uz reprezentaciju i daleko najatraktivniji mogući izlog za povećanje vrijednosti igrača od čije prodaje Rijeka - živi.

Antonio Mirko Čolak je svojevrsna preslika pozitivne energije koju nosi i njegov klupski predsjednik. Uvijek nasmijan, jako često strijelac i ama baš nikad na 'ego tripu'.

- Nema gola koji nije dio momčadske priče. Presretan sam što sam i u Aberdeenu zabio, ali to je neusporedivo sa srećom zbog Rijekinog prolaska. Jesu, Škoti su stvarno išli žestoko no na kraju je na semaforu pisalo: 2-0 za Rijeku. Idemo dalje. Ne želim pričati o Gentu jer sve što o Belgijancima trebamo znati reći će nam šef. Dvije su stvari sigurne: 1) Gent je iznimno težak protivnik i 2) to ni u kojem slučaju ne mijenja naše ambicije. U play-offu smo, dvije nas utakmice dijele od plasmana u skupine. Idemo i po tu 'nagradu' - najavio je sjajni dečko i najskuplji plaćeni igrač u klupskoj povijesti.

Foto: Ian Rutherford/Press Association/PIXSELL

A onaj kojeg će se prodati za najviše novca, Ivan Lepinjica, gurao je sanduke s opremom. Najvrjedniji, ali i među najmlađima, a red se mora znati.

Rijeka je u Aberdeenu po notama dirigenta Igora Bišćana odigrala tako da se ne "samo" golmana Prskala nego i stoperski dvojac Župarić-Punčec komotno moglo ostaviti neocijenjenima.

A zasluga za to ide i tercetu veznjaka. Lepinjici, Capanu kojem se frustrirani Ojo skoro otkinuo nogu i - diplomiranom novinaru, a u 'slobodno vrijeme' sjajnom Zg-veznjaku, još jednom iz majstorske radionice Srećka Juričića: Tiboru Haliloviću koji 'raste', naočigled iz utakmice u utakmicu.

Belgijanci su skupi, jaki i opasni. Pa, posljedično, nije isključeno da se padne na korak do raja. A s druge strane... Rijeka je rušila i daleko veće klubove od Genta!

Foto: NK Rijeka

Foto: NK Rijeka Foto: Ian Rutherford/Press Association/PIXSELL