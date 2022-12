Kako je Sharbini 2014. zabio Argentini: 'Lopta kroz noge Messiju? Ma to je bilo usput'

Godina 2014., izbornik Niko Kovač, na terenu Kovačić, Badelj, Vrsaljko, Tomečak... Izgubili smo 1-2. Ja sam zabio za nas, a Messi i Aguero za njih. Lopta kroz noge Messiju? Ma to je bilo onako, usput... Naletio mi je! Pa zabijem Dinamu u 90' za 2-1 i preskočimo ih na tablici. I Kek mi kaže 'Odmorit ću te sljedeću tekmu pa onda igraš svih 90 protiv Hajduka'. Dođe Hajduk, a ja dobijem: nula minuta. Kek. Kakav 'kralj'!, ispričao nam je svojevremeno Anas Sharbini, jedini strijelac za Hrvatsku u prijateljskoj utakmici protiv Argentine 2014. godine koju su 'vatreni' izgubili 2-1.

Susret se odigrao 12. studenog na Upton parku, nekadašnjem stadionu West Hama. Messi, Tevez, Di Maria, Aguero, Mascherano, Zabaleta, Argentinci su u Englesku došli u najjačem sastavu.

Foto: Adam Davy/Press Association/PIXSELL

S druge strane bila je kombinirana momčad sastavljena od uglavnom igrača iz Prve HNL. Na golu je bio Lovre Kalinić, u obrani Leovac, Badelj, Vrsaljko, Jedvaj, Lesković, u vezi Antolić, Milić, Badelj i Kovačić, a u napadu Duje Čop.

'Vatreni' su u 11. minuti šokirali Argentince, gol je zabio Anas Sharbini.

- Najdraži gol u karijeri! Šteta što na kraju nismo uspjeli očuvati pozitivan rezultat. Trudili smo se, ali primili smo nesretan gol. Odmah se vidjelo da lopta ide u gol, odlično mi je sjela. Šteta što taj gol nije bio dostatan za pobjedu. No moramo i ovako biti zadovoljni ovim rezultatom - pričao je Sharbini.

Foto: Nick Potts/Press Association/PIXSELL

'Gaučosi' su izjednačili su 49. preko Ansaldija, a konačnih 2-1 postavio je Messi u 58. minuti iz penala.

- Na terenu nikada nisam pridavao veću pažnju tim zvijezdama. Messija i Di Mariju sam gledao kao bilo kojeg protivnika. Messi mi je ipak ostavio najbolji dojam. Trčiš za njim i vidiš da mu ne možeš ništa. Čudan osjećaj. Sada kada gledam to je ista ekipa kao ona protiv koje sam ja igrao. Strašni su, stvarno jako dobri. Lete po terenu. To je jedna druga razina od one na kojoj sam ja igrao - rekao je Sharbini za Fiumani.

Sharbini je pod Kekom tih godina igrao sjajan nogomet, ali ga je incident u studenom 2015. praktički izbacio iz Rijeke. Naime, odbio je putovati u Osijek nakon što je saznao da će utakmicu započeti na klupi za pričuvne igrače. Novčano je kažnjen, a do 2018. i isteka ugovora za klub više nije nikad zaigrao. Nakon toga je završio karijeru.

