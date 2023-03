Kako je tekao slučaj Vušković? Od saslušanja i poligrafa sve do duge suspenzije za 'vatrenog'

Mario Vušković (21) bio je najveći talent svoje generacije u Hajduku, u Hamburgu je živio idilu, a sada proživljava noćnu moru. Koja traje od sredine studenoga prošle godine, a čini se da će potrajati još neko vrijeme! Njemački nogometni savez kaznio ga je s dvije godine zabrane bavljenja nogometom zbog pozitivnog nalaza na doping.

Sve je počelo još tamo nakon 17. kola Bundeslige, kada ga je trener HSV-a izostavio s popisa igrača za utakmicu sa Sandhausenom.

Što se dogodilo? Je li se posvađao s trenerom? Je li se ozlijedio? Sto pitanja imala je hrvatska nogometna javnost prije nego što je njegov klub priopćio šokantnu vijest.

Foto: nordphoto GmbH/ Witke/NORDPHOTO

Kakvu supstancu su pronašli Vuškoviću?

Mario je na doping-testu bio pozitivan na eritropoetin, hormon koji regulira stvaranje eritrocita, odnosno crvenih krvnih stanica kako bi na sebe mogle vezati više kisika i time pospješuju mogućnosti onog koji ih koristi.

Takva vrsta dopinga zabranjena je još od 1988., a pronađena je, između ostalih, i u krvi Lancea Armstronga nakon čega su Amerikancu oduzete sve pobjede na Tour de Franceu.

- Vijest me iznenadila. Šokiran sam. Ne znam nikakve detalje. Ne želim zamišljati što se sada događa s Marijem. On dolazi iz vrlo ugledne, sportske obitelji. Mario živi i voli nogomet. Nadam se da su pogriješili u laboratoriju - kazao je tada za Bild Ivica Olić.

Vušković je odmah zatražio B uzorak, klub je stao iza svog igrača, a u slučaj se umiješala i policija koja je pretražila njegov stan u Hamburgu te zaplijenila njegov mobitel i laptop.

A novi uzorak donio je novi šok. Vušković je bio pozitivan i na B uzorku na zabranjenu supstancu, pa je slučaj preuzeo Sportski sud Njemačkog nogometnog saveza. Prijetila mu je suspenzija od četiri godine, što bi vjerojatno značilo i kraj profesionalne karijere.

Foto: Arne Dedert/DPA

'Želim dokazati nevinost'

Vušković je od početka slučaja tvrdio da nije svjesno uzeo doping, što je kasnije i dokazao na poligrafu, a cijelu situaciju teško je proživljavao.

- U kontaktu sam s Marijem, često razgovaramo preko telefona. Njegovo stanje uma, naravno, nije dobro. Usprkos tome, naporno trenira individualno. Nadamo se da će se nešto dogoditi u nekom trenutku. Nitko ne zna što će se dogoditi na kraju. Nikad nisam vidio takav slučaj u trenerskoj karijeri - rekao je Vuškovićev trener Tim Walter.

Početkom veljače, Vušković je prvi put izašao pred sud Njemačkog nogometnog saveza i zavapio:

- Želim svjedočiti i dokazati svoju nevinost!

Foto: Frank Rumpenhorst/DPA

Pisalo se o potencijalnoj zamjeni uzorka sa suigračem Xavierom Amaechijem, a postavljalo se i pitanje je li liječnik Markus Jungbluth pratio sve propise za provođenje doping kontrole, ali ispitivač je na sudu brzo odgovorio Vuškoviću da "nije bilo zabune", kada je nogometaš izjavio da se ne sjeća da je liječnik stavio poklopac na uzorak urina.

Bild je pisao, između ostalog, da se ne podudaraju izjave liječnika. Jungbluth je tvrdio da se HSV-ov liječnik Goetz Welsch zadržao u prostoriji tijekom većine trajanja Vuškovićevog doping-testa, ali Welsch je na sudu poručio da to nije njegova odgovornost i da se kratko zadržao u prostoriji.

Za drugo saslušanje HSV je angažirao stručnjake koji su bili uvjereni u Vuškovićevu nevinost.

- Iz moje perspektive vjerojatnost da je uzorak lažno pozitivan je između 80 i 90 posto - izjavio je pred sudom stručnjak iz Dresdena, Lorenz Hofbauer.

'Oprezni smo prije nego tvrdimo da je uzorak pozitivan'

Njegove tvrdnje odbacio je dr. Sven Voss, čelnik NADA-e (Nacionalna antidopinška agencija):

- Prema svim kriterijima vjerujem da bi uzorak opet bio 100 posto pozitivan. Jako smo oprezni prije nego što objavimo da je uzorak pozitivan. Naš ugled i posao ovise o tome.

Nakon što mu je suigrač posvetio gol, Vušković se prvi put oglasio usred dopinške afere.

- Ovom prilikom bih htio zahvaliti svojim suigračima, klubu, nevjerojatnim navijačima i svima koji su mi pružili podršku i bili uz mene u ovim teškim trenucima. Za svoju ću se nevinost boriti do samog kraja. Nadam se da se uskoro vidimo na terenu.

Foto: Christian Charisius/DPA

Nema tragova uboda iglom

U međuvremenu su stvari krenule nabolje, barem je bila takva percepcija u javnosti. HSV je Vuškovića poslao i u Sveučilišnu bolnicu u Eppendorfu, gdje je podvrgnut 'screeningu' kože. On je dokazao kako na koži nema nikakvih tragova uboda hipodermnim iglama. Zašto je to važno? EPO je supstanca koja poboljšava sposobnosti sportaša i strogo je zabranjena, no on se unosi intravenozno, odnosno iglom.

Također, kada je 16. rujna podvrgnut testiranju, Vuškovića nisu informirali o samom procesu te mu nisu ni ponudili da odabere opremu kojom će ga testirati, piše Bild. Veliki propust napravio je i laborant koji nije istog dana poslao uzorke u laboratorij, već ih je ponio sa sobom, čuvao ih u hladnjaku pa dan kasnije poslao dostavom u 508 kilometara udaljeni laboratorij. Niz propusta koji bacaju sumnju na transparentnost cijelog testiranja.

A onda je Igor Bišćan, izbornik U21 reprezentacije dodatno razgalio javnost.

- On bi do šestog mjeseca mogao konkurirati za Euro, što je zaslužio po svemu što je dao u ovim kvalifikacijama. Mi ćemo to sasvim sigurno uzeti u obzir jednom kad se ovo sve, nadamo se, dobro završi i rasplete i on počne igrati. Dva, tri mjeseca dovoljno je da uhvati formu i bude u konkurenciji za Euro.

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

Ipak, to je bio kraj sretnih vijesti. Jer Vušković je prošlog tjedna, prema tvrdnjama nekih njemačkih medija, odbio nagodbu kojom bi bio izbivao s terena do studenog ove godine, a danas je stigla prva presuda - dvogodišnja suspenzija bavljenja nogometom. Naravno, ne i kraj borbe za nevinost jer su u HSV-u najavili da će se žaliti saveznom sudu DFB-a.

Sudac: Daljnja analiza nije potrebna

- Sportski sud DFB-a s dovoljnom sigurnošću uvjeren je da su A i B uzorak u igračevu urinu pokazali prisustvo egzogenog eritropoetina, skraćeno EPO. Riječ je o zabranjenoj tzv. nespecifičnoj tvari, što je kažnjivo kršenje antidopinških propisa DFB-a - rekao je predsjednik suda Stephan Oberholz.

- Uzorak urina od 16. rujna 2022. tijekom provjere treninga u Kreischi analiziran je ukupno pet puta priznatim znanstvenim metodama. A u slučaju B uzorka također pod nadzorom stručnjaka s kojim su se konzultirali igrač i HSV. Dostupne su sve analize, ali jasno je u nalazu vidljivo postojanje egzogenog EPO-a. Ove rezultate i rezultate drugog mišljenja dr. Yvette Dehnes, stručnjakinje za EPO iz Osla, provjerio je i potvrdio sudski vještak prof. Francois Naud iz Quebeca. Stoga, daljnja analiza, koju je obrana zahtijevala kao alternativu, više nije potrebna s našeg stajališta - dodao je.

Obrana nije mogla pružiti dokaz da je dopinški nalaz bio lažan, piše sportski sud DFB-a.

"Prigovori izneseni protiv postupka analize, a prije svega protiv pozitivnog rezultata, u konačnici nisu značajni da bi mogli opravdati ozbiljne sumnje u pozitivne nalaze EPO-a. Iznesena znanstvena razmatranja i kritičke točke bile su pretežno apstraktne i spekulativne prirode. Prema mišljenju sportskog suda, savjetnici specijalisti za obranu u postupku otkrivanja dopinga koji se ovdje koriste nemaju istu visoku razinu osposobljenosti za procjenu kao voditelj laboratorija u Kreischi, EPO stručnjak iz Osla i sudski vještak u Kanadi", stoji u obrazloženju.

Uzeli mu u obzir olakotne okolnosti

Stephan Oberholz kaže kako je takav prekršaj zaslužio četiri godine suspenzije jer je Vušković prekršio stroge propise Svjetske antidopinške agencije, ali je sud kaznu prepolovio zbog olakotne okolnosti.

- Namjerno smo odstupili od uobičajene kazne. Marija Vuškovića treba tretirati kao prvog prekršitelja, rezultati analize pokazuju tek malu količinu EPO-a, tako da se ne može pretpostaviti da je to bio sustavni doping. Učinci duge zabrane također bi pogodili 21-godišnjeg profesionalnog nogometaša koji je u procesu razvoja. U skladu s vladavinom prava i ustavnim načelima, posebice zahtjevom razmjernosti, te s komparativnom praksom nacionalnih sudova, sportski sud smatra izricanje dvogodišnje zabrane primjerenim - rekao je njemački sudac.

