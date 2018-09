Kako je trener zeznuo Serenu, a Karlović mu sjajno 'spustio'

Iako je 20-godišnja Naomi Osaka osvojila ovogodišnji US Open i zaslužila svu moguću pažnju medija, svi još uvijek pričaju o Sereni Williams i showu, kojeg je priredila u finalu.

Serena je, naime, bila zaradila opomenu zbog 'coachinga' njezinog trenera Patricka Mouratogloua (za što tvrdi da nije vidjela), a nakon toga su joj oduzeti poen i gem, zbog lomljenja reketa, odnosno oštrih riječi prema sucu Carlosu Ramosu.

- Ti si lažljivac i lopov - grmjela je vidno uzrujana Serena, nakon čega joj je Ramos oduzeo gem. No i bez toga, Osaka bi vrlo vjerojatno ionako slavila. Bilo je 6-2 i 6-4 za Japanku.

Mnogo je polemike bilo nakon meča, na Sereninu stranu stali su USTA (Američka teniska organizacija) i WTA, dok je uz suca Ramosa, koji je napravio sve prema pravilima, stao ITF (Međunarodna teniska organizacija). Mlađa sestra Williams na kraju je kažnjena sa 17.000 dolara.

Neki su otišli i toliko daleko pa su napravili i karikaturu Serene kako gazi reket. Australski karikaturist Mark Knight za to je dobio mngo kritika.

Serenin 'breakdown' počeo je upravo opomenom za 'coaching', a nakon meča Mouratoglou je priznao da joj je doista davao upute. Serena je u više navrata potvrdila da ih nije vidjela. Među onima koji su dali svoj komentar na situaciju, našao se i Ivo Karlović:

- Mislio sam da svi treneri znaju da ne smiju pružati 'coaching' dok ih sudac gleda - duhovito je na Twitteru napisao naš veteran.

