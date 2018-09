Skandal: Serena je 'flipnula'! Vrijeđala, razbijala i - izgubila

Ovo dugo nije viđeno u tenisu, možda čak još od ludog Jeffa Taranga koji je 1995. jednostavno otišao s terena zbog svađe sa sucem Brunom Rebeuhom, a njegova žena još je nakon meča sirotog čovjeka i ošamarila.

Serena Williams potpuno je "flipnula" večeras u finalu ženskog US Opena protiv Naomi Osake.

Izgubila je poen jer je najprije dobila opomenu zbog "coachinga", sudac ju je kaznio jer je ulovio trenera kako joj pokazuje neke čudne signale, a onda je još razbila reket. To je bio tek početak...

- Nevjerojatno! Pa svaki put kad igram ovdje, uvijek neki problemi! Nikad nisam varala u životu! Nikad! Imam kći i učim je da bude poštena i ispravna. Kako me možete tako optužiti! Dugujete mi ispriku! - vikala je ikona svjetskog tenisa sa suzama u očima.

Ubrzo su stvari postale još gore.

