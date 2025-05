Kako je Varela došao u Dinamo? Porto je sve pokušao sabotirati: 'Na silu su ga odveli u Hrvatsku'

Dinamo je s Danijem Olmom napravio jedan od najvećih poslova u povijesti kluba. Doveli su ga kao 15-godišnjaka, izbrusili njegov talent i lansirali ga u orbitu, a sebi priskrbili milijune. Osvojio je Europsko prvenstvo, postao jedan od najboljih europskih nogometaša i na koncu se vratio u Barcelonu. Htjeli su 'modri' stvoriti novog Olma, imali su pokušaja s talentiranim mladićima iz inozemstva, ali nitko od njih nije uspio zakoračiti njegovim stopama. Dinamo je zbog razvoja mladih igrača uvijek poželjna destinacija, a nedavno je na Maksimiru osvanuo još jedan izvanserijski talent.

Cardoso Varela (16) portugalsko je čudo od djeteta. Kažu da je pred njim blistava budućnost, a njegov bogomdani talent nastavio je brusiti Dinamo za kojeg je ovaj mladić potpisao prije tri mjeseca. Prvi put je dobio priliku trenirati sa seniorima, a tko zna, možda u nedjelju i zaigra u posljednjem kolu protiv Varaždina.

"Modri" su s njim dogovorili sve puno ranije, ali u pozadini leži poprilično komplicirana priča. Varela je u lipnju prošle godine napustio Porto nakon isteka ugovora i otišao u Dinamo iz Odranskog Obreža koji se natječe u četvrtoj hrvatskoj ligi. Nisu ga uspjeli registrirati jer je Porto iznio u javnost prljavo rublje, žalio se Fifi tvrdeći kako su ga 'menadžeri oteli i odveli u Hrvatsku'. Htjeli su osporiti njegovu registraciju za bilo koji klub.

- Omogućili smo mu usavršavanje i podršku, ali ga je skupina poslovnih ljudi odvela iz našeg kluba. Odveli su ga u amaterski klub u Hrvatskoj pod krinkom zakona o zaštiti maloljetnika, koji postoji samo u toj državi, natjerali ga da živi skriveno i bez ikakve moći izbora. Ti takozvani biznismeni iskorištavaju mladiće, uzimaju velik novac, od kojih igračima i njihovim obiteljima idu mrvice. Obično, klubovi koji su žrtve ovakvih prijevara šutke podnose svoje gubitke, ali mi to nećemo učiniti. Uložit ćemo sve napore da spasimo mladog igrača i izložimo odgovorne za ovo kriminalno ponašanje građanskim zakonima i sportskim vlastima. Ponosni smo što na našoj strani imamo Fifu, kao i portugalske i angolske institucije. Svašta se u nogometu događa iza kulisa, mnoge mlade ljude iskorištavaju ljudi bez vrijednosti - rekao je tada predsjednik Porta Andre Villas Boas.

Menadžeri su ga doveli u Hrvatsku, a Varelin otac napisao je pismo Fifi u kojem tvrdi da su njegovog sina maltretirali u Portu.

- Ako tvoj sin ne potpiše ugovor s Portom, jednostavno ćeš nestati i mi ćemo te ubiti - pisao je on.

Varela je u Odranskom Obrežu gotovo godinu dana, ali nikada nije zaigrao jer Fifa je dvaput odbila registraciju. Iz kluba su slali dopis HNS-u, pisao je njemački Kicker.

- Roditelji su nas upozoravali da će Porto praviti probleme s registracijom, ali nismo očekivali da će tako velik klub kao što je Porto praviti takve probleme, vršiti pritisak i kaljati ime obitelji, pogotovo što se radi o maloljetnoj osobi.

Predsjednik Porta je zanijekao sve optužbe.

- Dječak nam nikad nije spomenuo da se ne osjeća ugodno u Portu. Dapače, često je meni i mojem osoblju izražavao svoju želju da ostane u Portu, ali da se boji svojeg "ujaka" gospodina Sardinhe.

A spomenuti gospodin je Varelin zakonski skrbnik otkako je iz Angole došao u Portugal. Njegova majka ostala je tamo živjeti, a otac se često selio pa je Sardinha dobio skrbništvo. Kako su pisali portugalski mediji, mladi Portugalac je napustio školu u Portu i propuštao je sastanke, a iz kluba su optužili njegove menadžere da su tražili tri milijuna eura za povratak Varele u Porto.

Varelin menadžer Andy Bara ponudio ga je 'modrima', ali cijeli posao se odužio, a za njega su zainteresirani bili i Barcelona, Manchester City, Borussia Dortmund. Dogovorio je sve s 'modrima', ali Porto se žalio Fifi pa se cijeli posao odužio. No, kada je svjetska nogometna organizacija utvrdila kako tu nema ništa sporno i da je mladi nogometaš legitimno napustio portugalski klub po isteku ugovora, dobio je zeleno svjetlo za potpis.

A veliku ulogu u njegovom dolasku na Maksimir imao je i Dani Olmo.

- Dani mu je kazao da neće pogriješiti ako postane igrač Dinama. Ispričao mu je svoj put, njegov dolazak iz Barcelone. Na kraju mu je kazao: “Dinamo je za tebe najbolji, nemoj otići nigdje drugdje, nakon što provedeš neko vrijeme u zagrebačkom klubu, bit ćeš spreman za sve najveće europske klubove”. Dani Olmo ga je zapravo “prelomio”, Cardoso se odlučio za Dinamo. Tata je, doduše, već bio za Dinamo, ali mali je želio potvrdu od Olma - rekao je za Sportske novosti Andy Bara, Olmov i Varelin menadžer.

Opisao je i kako je tekao cijeli posao.

- Kad je Vareli Fifa odbila registraciju za Dinamo iz Odranskog Obreža jer je Porto napravio pritisak, rekao sam ljudima u Maksimiru da ga po svim pravilima i zakonima mogu registrirati. No, kako se Dinamo nije odmah u prosincu 2024. godine odlučio za igrača, Cardoso je na kraju skoro otišao iz Zagreba. No, tada se u priču uključio član Nadzornog odbora Saša Pavličić-Bekić, koji mi je kazao da se izravno obratim predsjedniku Uprave Zvonimiru Manenici. Manenica i ja smo posao završili u pet dana! Predsjednik Uprave Dinama je sve odradio vrhunski jer bi inače Varela bio izgubljen za Dinamo. Također, odvjetnik Davor Radić u suradnji s Dinamom je odradio sjajan pravni posao, pripremio kompletan slučaj i na koncu nitko ništa nije mogao kazati. Bez posla koji je obavio Radić kao odvjetnik GNK Dinamu, dolazak Varele u Maksimir ne bi bio moguć, ne bi se mogao završiti - kazao je Bara.

Smatra kako bi Varela mogao ostaviti veliki trag u HNL-u ako se razvije u skladu s očekivanjima.

- Varela je igrač svjetske klase, trebao bi biti jedan od najboljih koji su ikada igrali u Hrvatskoj. Ali, naravno, za sada je samo talent, što će dalje biti tek ćemo vidjeti. Nadamo se najboljem. Doveli smo ga s najboljim namjerama, u situaciji u kojoj smo imali ogromne probleme s Portom, koji je radio ogroman pritisak na sve od Fife do HNS-a. Ali, to samo dokazuje kakav je talent Varela. Nisu bili u pravu, izgubili su. Na kraju bi izgubio i Dinamo da se nije uključio predsjednik Uprave Zvonimir Manenica.

A priča ima i nastavak jer Varela nakon svega uopće nema ugovor s 'modrima'!? Trebao je to biti nova 'olmovska priča', već je to napravio Andy Bara s 'modrima', znao je da Varela može pomoći zagrebačkom klubu koji će mu biti idealna odskočna daska baš kao što je to bila današnjem igraču Barcelone i španjolskom reprezentativcu, ali očito je negdje došlo do problema.

Porto je zbog mladića poslao protestno pismo Uefi, spominjalo se da će ići i u dizanje tužbe, a na kraju svega Dinamo još nije ni ponudio ugovor Vareli, već je na plaći agencije koja ga je dovela. Za nekoga koga tvrde da je talentiraniji i od Cristiana Ronalda, tko je igrao u nacionalnoj selekciji za dvije godine stariju generaciju, da ga i dalje traže velikani, a nosi 'modri' dres - ali bez ugovora!? Mladić je preuzeo u rizik u dolasku, kao i Bara koji i dalje vjeruje u vrhunsku priču, ali pitanje je gdje je nastao problem kako s ugovorom, tako i s potezima koji nikakve veze s nogometom nemaju.