Kako posluju Dinamo i Hajduk? 'Plavi' igrače plaćaju šest mil. € više, zarada od ulaznica slična

Nakon oporezivanja, Dinamo je godinu završio u plusu od 4,436.920 eura, dok je godinu ranije iznosio 1,160.470 eura, objavio je maksimirski klub. Ukupno je uprihodio 53,118.998 eura, dok su rashodi bili 45,863.688 eura.

Za razliku od 2022. godine, kad je Dinamo od Europe dobio 32 milijuna eura, ove je godine dobio tek pet milijuna. Povećali su se troškovi plaća i otpremnina trenerima i stručnim stožerima, jer Dinamo je prošle godine plaćao i aktualne trenere (Ante Čačić i Igor Bišćan), ali je isplaćivao i one s kojima je raskinuo ugovore.

Iznos isplaćen posrednicima u 2023. godini iznosi 2.397.507 eura i smanjen je u odnosu na prošlu godinu kada je iznosio 10.081.888 eura, ali su dio obveza prema posrednicima prenijeli i iz prijašnjih godina pa ukupno iznose 7,4 milijuna eura.

Otprilike u isto vrijeme i Hajduk je objavio financijski izvještaj za prošlu godinu. I ukupan minus od 11.8 milijuna eura.

Razlog tome jest taj da u računici nije najveći transfer u povijesti kluba, onaj Luke Vuškovića (17) za 11 milijuna eura, jer Luka je maloljetan te će ga Tottenham moći registrirati tek kad napuni 18 godina, 2025.

To bi značilo da će 'bili' na početku 2025. godine imati plus od 11 milijuna eura, ali to nema veze s plaćanjem transfera, Hajduk je već primio pola iznosa, pola će do kraja godine, samo ga knjiže iduće godine.

Na plaće igrača potrošili su 12 milijuna eura, dok je na stručni stožer 'otišlo' još dva milijuna eura, koliko i na posrednike u transferima. A Dinamo je od Fife dobio dva milijuna eura za igrače koji su nastupili na Svjetskom prvenstvu u Katru.

Evo nekih izdvojenih brojki, uz napomenu da su zbojeni troškovi jedne godine sa zaostacima iz prijašnjih godina.

