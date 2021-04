Uh, pa već je prošlo deset godina, nevjerojatno kako vrijeme leti. Ma dobro se sjećam te pobjede nad Villarrealom, a što najviše pamtim? Feštu poslije utakmice, haha. Gdje smo slavili? Pa nismo valjda u bliblioteci, slavili smo po zagrebačkim restoranima. Feštalo se, pjevalo, sve je tu noć bilo dozvoljeno, haha, kaže nam Vahid Halilhodžić (68).

Da, današnji izbornik Maroka bio je tvorac velike pobjede (2-0) Dinama protiv Villarreala na otvaranju grupne faze Europske lige prije 10 godina. Zagrepčani su bili strašno motivirani, a "žuta podmornica" stigla predvođena španjolskim reprezentativcima poput Joana Capdeville ili Marcosa Senne. I bila "potopljena" u Maksimiru, Villarrealu su tada presudili Ante Rukavina i Sammir.

- E taj je Villarreal bio strašan, pa oni su u tom trenutku bila vodeća momčad španjolske lige. Dugo mi je trebalo da uvjerim igrače kako možemo igrati s njima, kako ih možemo i pobijediti. Bila je to čudesna večer za sve navijače Dinama, tada smo imali i fenomenalnu podršku navijača od prve minute. I svi zajedno smo srušili Španjolce. Bio je to veliki uspjeh, jedna od najvećih europskih pobjeda Dinama - priča Vahid Halilhodžić, pa dodaje:

- Moj plan za tu utakmicu? Sve smo izanalizirali u detalje. Ma u najsitnije detalje, samo tako možete pobijediti tehnički superiornijeg suparnika. Zna se kako igraju Španjolci, preferiraju tehnički dotjeran nogomet, s puno kratkih pasova po zemlji. Naš je plan onemogućiti te njihove trokute, a obavezno u sredini terena stalno imati igrača više. A za to vam protiv takvih momčadi treba puno koncentracije, trke, agresije... Ovakve utakmice odlučuju detalji.

OK, no vi ste tada imali raspoložene Antu Rukavinu i Sammira...

- Sjećam se, puno sam prije te utakmice pričao s Rukavinom, on je bio specifičan igrač. Imao je nevjerojatne fizičke predispozicije i tu brzinu, ali je prečesto odlazio po loptu u sredinu terena. Tada sam mu objašnjavao kako mi ne treba daleko od gola, da cijelu utakmicu traži dubinske lopte. Pogotovo u situacijama kada Sammir okomito krene prema suparničkom golu. I tako smo zabili prvi gol, tako poveli protiv Španjolaca.

Dojmljivu večer, možda i jednu od ponajboljih u dresu Dinama, imao je Sammir...

- E, on je tada bio strašan. Ma ne samo on, već cijela momčad. Sammir je imao individualnu klasu, uvijek je bio strašno opasan s loptom u nogama. On je bez problema radio višak igrača, a uvijek bi bio dobar kada je imao veliku podršku navijača. Tako je bilo i tu večer, Sammir je odigrao strašnu utakmicu, jednu od ponajboljih koje ja pamtim dok je bio igrač Dinama.

No, Vahid Halilhodžić tvrdi kako je ključ u igri protiv španjolskih momčadi - čvrsta obrana...

- Evo, tu postoje neke paralele između tadašnje i današnje momčadi Dinama. Mi smo imali iskusne i prekaljene braniče poput Bišćana, Tonela i Cufrea, to su bili igrači koji su mogli odbiti brojne napade gostiju, znali kada treba stati na loptu, kada i malo nagaziti suparnika. A takve igrače morate imati u velikim utakmicama. Ne znam puno o današnjem Dinamu, ali znam da i sada imaju prilično iskusnu zadnju liniju.

Tko po vama može postati biti "novi" Rukavina ili Sammir?

- Volio bih da Dinamo još jednom šokira nogometni svijet, da ponove rezultat kao protiv Tottenhama. Današnja je momčad puna samopouzdanja, a to je uvijek najvažnije, igrači su poslije svih europskih rezultata koje su ostvarili kroz posljednje dvije-tri godine svjesni da mogu igrati s Villarrealom. Dinamo je u naletu, Dinamo igra dobro, siguran sam da pojedinci poput Oršića ili Petkovića mogu Španjolcima napraviti velike probleme - završio je Halilhodić.