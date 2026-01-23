DINAMO - FCSB 4-1: Kovačević je dobro pripremio dinamovce za početak proljetne polusezone, Beljo je već upalio motore, a kapetan Mišić komandirao veznim redom
Kako su igrali 'modri'? Rumunji će sanjati Belju, a sve je lakše kada se kapetan uhvati kormila
Dinamo je u četvrtak napravio veliki korak prema plasmanu u doigravanje Europske lige. "Modri" su na Maksimiru pobijedili rumunjski FCSB 4-1 zahvaljujući golovima Bakrara, dvostrukog strijelca Belje i Kulenovića, koji je u sudačkoj nadoknadi postavio konačan rezultat, dok je poraz gostiju ublažio Birligea golom u 42. minuti.
