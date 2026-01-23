Obavijesti

Sport

Komentari 4
OCJENE IGRAČA PLUS+

Kako su igrali 'modri'? Rumunji će sanjati Belju, a sve je lakše kada se kapetan uhvati kormila

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 3 min
Kako su igrali 'modri'? Rumunji će sanjati Belju, a sve je lakše kada se kapetan uhvati kormila
Foto: Antonio Bronic

DINAMO - FCSB 4-1: Kovačević je dobro pripremio dinamovce za početak proljetne polusezone, Beljo je već upalio motore, a kapetan Mišić komandirao veznim redom

Admiral

Dinamo je u četvrtak napravio veliki korak prema plasmanu u doigravanje Europske lige. "Modri" su na Maksimiru pobijedili rumunjski FCSB 4-1 zahvaljujući golovima Bakrara, dvostrukog strijelca Belje i Kulenovića, koji je u sudačkoj nadoknadi postavio konačan rezultat, dok je poraz gostiju ublažio Birligea golom u 42. minuti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
VIDEO Dinamo - FCSB 4-1: Jako važna pobjeda plavih! Sada je već lakše i proljeće je na vidiku
SLAVI MAKSIMIR

VIDEO Dinamo - FCSB 4-1: Jako važna pobjeda plavih! Sada je već lakše i proljeće je na vidiku

Dinamo je ostvario jako važna tri boda u Europskoj ligi. Bakrar je načeo goste, dva je zabio Beljo i Kulenović stavio točku na i. Jako dobra predstava Kovačevićeve momčadi
Oženio se 'vatreni' Petar Sučić! Pogledajte bajkovite prizore
FOTO: ROMANTIKA NA JEZERU

Oženio se 'vatreni' Petar Sučić! Pogledajte bajkovite prizore

Dan nakon gola Arsenalu u Ligi prvaka veznjak Intera i hrvatske nogometne reprezentacije Petar Sučić oženio je Šibenčanku Mateu Rak uz obalu jezera Como u privatnoj ceremoniji
DOZNAJEMO Dragulj Barcelone želi u Dinamo! 'Modri' su na pragu spektakularnog posla
OLMOVIM PUTEM

DOZNAJEMO Dragulj Barcelone želi u Dinamo! 'Modri' su na pragu spektakularnog posla

Dinamo planira senzacionalan potez! Blizu je dogovora oko dolaska Danija Rodrigueza iz Barcelone, mladog talenta La Masije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026