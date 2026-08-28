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OD 1 DO 5

Kako su igrali? Ocijenite igrače Hajduka i Rijeke nakon uzvrata u playoffu Konferencijske lige

Piše 24sata,
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Kako su igrali? Ocijenite igrače Hajduka i Rijeke nakon uzvrata u playoffu Konferencijske lige
Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL
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RAKOW - HAJDUK 2-3, RIJEKA - MIDTJYLLAND 1-4 Ocijenite hrvatske klubove u zadnjim utakmicama kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Hajduk je prošao, Rijeka ispala.

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Hajduk je nakon dugih 16 godina izborio jesen u Europi. Nakon velike drame i muke Hajduk je srušio poljski Rakow s 3-2 u gostima i tako izborio Konferencijsku ligu. Prva utakmica završila je 2-2, u uzvratu se Rakow vraćao čak dva puta, ali treći ipak nije mogao.

Momčad Gonzala Garcije povela je već u 1. minuti kada je Dalissonov ubačaj pospremio Raci. U 61. minuti Rakow se vraća iz penala, a onda novo vodstvo "bijelima" donosi Šego. Svima u Splitu počele su se vraćati slike užasa kada je Emreli zabio u 88. za 2-2, ali produžeci su donijeli sreću i veselje. U 94. Pukštas je zabio za novo vostvo Hajduka i tako na rastanku odveo Splićane u Europu.

Ocijenite igrače Hajduka od 1 do 5

Rijeka ipak nije uspjela. Nakon poraza u danskoj 2-0, Midtjylland je bio bolji i na Rujevici s 4-1. Kekova momčad rano je povela u uzvratu, ali su gosti sa sjevera ipak pokazali da su bolja momčad. Adu-Adjei zabio je za Rijeku, a za Dance su pogađali Iheanacho, Osorio, Jensen i Cho.

Ocijenite igrače Rijeke od 1 do 5.

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