Kako su ozljede Vrsaljku uništile karijeru: Još smo živjeli san, ali morao sam se suočiti s istinom

Nije tajna da sam za uspjeh u Rusiji žrtvovao koljeno, i opet bih napravio isto jer za to smo svi živjeli, napisao je Šime Vrsaljko (31) u oproštajnom pismu od hrvatske nogometne reprezentacije prošloga kolovoza, nakon što je potpisao trogodišnji ugovor s grčkim prvakom Olympiacosom.

Odigrao je samo devet utakmica i u studenom se sporazumno razišao. Nakon što je nekoliko mjeseci nastavak njegove karijere visio u zraku, ovih je dana prelomio kako više neće igrati nogomet. Objavio je to poznati talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano.

Vrsaljkovi problemi s koljenom sežu iz vremena prije Mundijala u Rusiji. U ožujku 2017. imao je rupturu medijalnog ligamenta i istegnuće stražnjeg ligamenta lijevog koljena. Prvotne prognoze govorile su o mjesec dana pauze, a on se na teren vratio tek četiri mjeseca poslije.

Imao je sitnih problema i u idućoj sezoni, no sve je kulminiralo u Rusiji. Šime je bio standardan na desnom boku u viziji Zlatka Dalića, ali u četvrtfinalu protiv Rusije nije mogao završiti produžetke. Opet je osjetio taj medijalni ligament.

- Osjetio sam veći zamor, nešto čudno. Kad sam došao do aut linije odlučili smo da napustim igru. Nije ništa strašno, ali smeta. Nadam se da ću se uspjeti rekuperirat do utakmice s Engleskom. Igramo polufinale SP-a i jednom nogom igrat ću ga ako treba - govorio je Šime.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Digao sam bijelu zastavu

I igrao je. Ne samo to, njegov centaršut omogućio je Ivanu Perišiću izjenačujući gol protiv Engleske na putu do preokreta u polufinalu... Nažalost, nakon Mundijala muke su se nastavile, već u prvoj utakmici Lige nacija, u onom debaklu protiv Španjolske u Elcheu (0-6).

- Dobro sam, to je problem koji sam već imao na Svjetskom prvenstvu i moram ga riješiti. Morat ću razgovarati s klubom i liječnicima - rekao je Vrsaljko.

Tek je dogovorio posudbu iz Atlética u Inter, ali u siječnju 2019. je prelomio, mora na operaciju. Obavio ju je u Belgiji. Nitko nije mogao predvidjeti koliko će dugo trajati oporavak. Vratio se u Madrid, a zaigrao je tek 13. studenog iste godine, nakon 297 dana.

- Najteži dani u karijeri? Negativne stvari brzo brišem iz glave, ali ako moram birati to je trenutak kada sam se kao igrač Intera odlučio za operaciju. Uh, to mi je bila jako teška odluka, bio sam svjestan što ću propustiti u dogledno vrijeme, a onda sam s korona virusom i svim tim čudima propustio gotovo dvije godine. I to mi je baš teško palo. To izbivanje iz reprezentacije. A sve se dogodilo brzo poslije Rusije, još smo nekako živjeli taj naš san, a onda sam se ja morao suočiti s istinom. Realno, s istinom za koju sam znao već godinu dana, ali sam u tom trenutku stigao do zida, digao bijelu zastavu i odlučio se za operaciju, ona je bila neizbježna - govorio je Šime u intervjuu za 24sata prošle jeseni.

Odigrao je za Atlético sedam utakmica, a sezonu je potom prekinula pandemija korona virusa. Šime se u svibnju odlučio na još jednu operaciju, artroskopiju kojom su mu uklonili zaostali osteosintetski materijal od ranije operacije ligamenata. Oporavak je opet bio dug, čak šest mjeseci. Objasnio je da je u međuvremenu dobio i infekciju, ali da je izbjegao najbolje i da se vraća u punoj snazi u prosincu. Tako je i bilo.

Jedna ozljeda vukla je drugu pa je tako Šime krajem te sezone 2020/21. ozlijedio i mišić i propustio 15 utakmica, od svibnja do listopada, proslavivši pritom naslov praka. Mjesec i pol dana poslije povratka ozlijedio je i čeljust, a prije isteka ugovora s Atléticom još je jednom stradao mišić.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nastavlja kao menadžer

"Vrsaljko: zbogom nogometašu kojem ozljede nisu dopustile da pokaže što zna. Ozljede su ga spriječile u pokazivanju punog potencijala. Pokidani ligamenti i stalni problemi s mišićima utjecali su na kontinuitet, zbog čega nikad nije dostigao Juanfrana", napisala je Marca.

Vrsaljko je krenuo nekim drugim putovima, ostaje u nogometu (zasad) kao menadžer jedne agencije, a zbog žrtve koju je podnio u Rusiji imat će posebno mjesto u povijesti "vatrenih". Odmori se, Šime. Zaslužio si.

Koliko je Vrsaljko propustio utakmica zbog ozljede?

Prema Transfermarktu, koji vodi statistiku propuštenih utakmica u klubovima, to su čak 154! Nisu obuhvaćeni podaci iz vremena u HNL-u dok je igrao u Lokomotivi i Dinamu.

Foto: Transfermarkt

