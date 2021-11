Niko Kovač je na klupu Bayerna stigao u ljeto 2018. godine, donio je klubu prvenstvo i Kup, no izdržao je svega godinu dana. Otišao je s klupe nakon loših rezultata i loše atmosfere u svlačionici.

Njemački mediji tada su pisali kako je razlog Kovačevog odlaska katastrofalan odnos s pojedinim igračima koji su tražili njegov odlazak. A sve je krenulo zapravo po njegovom dolasku, piše Bild.

Kovač je odmah predstavio igračima pravila kojih se moraju držati, a neki igrači testirali su njegov autoritet već prvom prilikom i tako mu htjeli dati do znanja tko je zapravo glavni.

Igrači Bayerna su u ljeto 2018. godine žestoko i naporno radili na pripremama u Miamiju pripremajući se za sezonu u kojoj su htjeli napasti sve trofeje. No, neki nisu uspjeli odoljeti čarima noćnog života Miamija. Kovač je jasno dao do znanja da nitko ne smije napuštati hotel.

- Nitko ne ide van, pred nama je važna prijateljska utakmica za tri dana. Moramo biti fokusirani i koncentrirani, prva utakmica prvenstva je na rasporedu za četiri tjedna - bio je izričit hrvatski trener, no zvijezde ga nisu ozbiljno shvatile.

Igrači su mislili drugačije. Smatrali su da zaslužuju mali odmor od napornih priprema, a očito ih nije bilo briga što će trener reći. Na WhatsAppu osnovali su grupu 'Miami nights' u kojoj su dogovorili sve. Franck Ribery, James Rodriguez, Rafinha i David Alaba pokupili su se u hotelsku sobu gdje su jedne večeri krenuli sa 'zagrijavanjem' pa su se išuljali iz hotela bez Kovačevog znanja i obilazili noćne klubove. Partijali su do ranih jutarnjih sati pa se tiho vratili u svoje sobe misleći kako je šef u dubokom snu.

No, Niko je već bio na nogama, spremao je plan i program za novi trening pa je sasvim slučajno ugledao četvoricu nestašnih prijestupnika kako ulaze u svoje sobe.

Očekivali su kaznu i 'bukvicu' od strane hrvatskog trenera koji drži do discipline, no to se nije dogodilo. Kovač se pravio kao da se ništa nije dogodilo, piše Bild.

Možda je i to razlog zašto je svlačionica 18 mjeseci kasnije okrenula leđa hrvatskom treneru nakon poraza od Eintrachta (5-1). Nije postojalo uzajamno poštovanje od prvog dana i ponašali su se prema Kovaču kao da su mu htjeli dati do znanja da je on samo prolaznik. No, to je mnoge začudilo. Kovač je tip trenera koji će se bez problema uhvatiti u koštac s igračima i onima koji krše pravila. Ma kolika god ti bio zvijezda, pravila su za sve ista. A u Bayernu to očito nije smio. Nije imao autoritet među igračima, svatko je radio po svome i nisu poštovali pravila.

Nekoliko igrača tada se pobunilo protiv Nike. Bili su to James Rodriguez, Manuel Neuer, Mats Hummels, Sandro Wagner, Serge Gnabry, ali i Thomas Müller. Nekima nisu odgovarale njegove metode i čvrsta disciplina, neki su se žalili na minutažu, a nekima jednostavno nije 'legao' kao osoba pa su međusobno razgovarali i požalili se čelnicima.

Müller je u to vrijeme bio ljubimac navijača i čovjek koji je igrao skoro svaku utakmicu od svog debija još 2010. godine, no nije se uklapao u Kovačeve planove. Navodno je njemački reprezentativac bio jedan od najglasnijih kritičara, a nije daleko bila ni njegova žena koja je jednom napala Niku jer njezin muž nije igrao.

Vladao je kaos u svlačionici, rezultati su bili katastrofalni pa su čelnici reagirali i zaštitili svoje zvijezde na štetu hrvatskog trenera. Deblji kraj izvukao je Kovač s kojim su se razišli u studenom 2019.

Ubrzo nakon toga krenula je renesansa u klubu. Klupu je preuzeo Hansi Flick, a iste sezone osvojio je Ligu prvaka, Bundesligu i Kup.