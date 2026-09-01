KAKO TO? Mijenja se satnica svih HNL utakmica za vikend

Došlo je do promjene satnice utakmica 6. kola HNL-a. Zbog najavljenih visokih temperatura, susreti koji su tijekom vikenda trebali počinjati u 17 i 20 sati, pomaknuti su za jedan sat.

Kolo otvaraju Varaždin i Istra 1961 u Varaždinu u petak u 20 sati i taj termin ostaje nepromijenjen. No, subotnji susret Dinama i Gorice na Maksimiru igrat će se od 18 sati, umjesto od 17. Rijeka će istog dana na Rujevici ugostiti Osijek od 21 sat, a prvotno je početak bio predviđen za 20 sati.

Ista promjena vrijedi i za nedjeljni program. Rudeš i Hajduk igrat će od 18 sati u Velikoj Gorici, dok će Slaven Belupo i Lokomotiva u Koprivnici krenuti od 21 sat.

Razlog promjene su najavljene vrućine, pa će se utakmice igrati nešto kasnije kako bi igrači izbjegli najteže uvjete u ranijem dijelu dana.