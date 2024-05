Kako to objasniti? Bayer se čak 11 puta spasio u nadoknadi, a zbog Josipa pišu i na hrvatskom

Jedan njemački kup i Kup Uefa. I to je bilo to od Bayer Leverkusena od 1904. godine. U noćnim morama pojavljivao im se poraz od Unterhachinga u posljednjem kolu sezone 2001/2002 zbog čega su ostali bez naslova prvaka, a u istoj sezoni izgubili su od Real Madrida u finalu Lige prvaka i od Schalkea u finalu Kupa. Prozvali su ih luzerskim klubom koji se prepadne u ključnim utakmicama, a onda je na klupu došao Xabi Alonso. I napravio nemilosrdnu silu koja ruši sve pred sobom.

Jednog dana snimat će se filmovi i pisati radovi o ovoj neobjašnjivoj sezoni Bayer Leverkusena koja je fenomen. Osvojili su Bundesligu, igrat će finale Europske lige i finale Kupa, definitivno najveća sezona u povijesti ovog kluba. No, ono što najviše imponira je nevjerojatni pobjednički mentalitet kojeg im je utkao legendarni Xabi. A to je priliku imao naučiti u Real Madridu.

Ne znaju za poraz 49 utakmica u nizu, a što je još posebnije, čak 11 puta spasili su se u sudačkoj nadoknadi, kao i u četvrtak navečer kada je Josip Stanišić zabio Romi za 2-2 u 97. minuti nakon što su gubili 2-0, odveo Bayer u finale Europske lige i osigurao nastavak ovog čudesnog niza. Nikad ne odustaju, igraju isto i napadaju bila deseta ili 90. minuta. Često ih i sreća pomazi, ali kako se kaže, nju treba izazvati. Jednostavno, ovo ne može biti slučajno.

Bayer Leverkusen - AS Roma | Foto: Bernd Thissen/DPA

Hrvatski reprezentativac je u Leverkusenu dosegnuo potencijal kakav mu se godinama predviđao, ali jednostavno u Bayernu nije dobio dovoljno prilike da ga izbrusi. U početku je malo igrao pod Xabijem Alonsom, no kako se minutaža dizala, Josip je bio sve bolji u svim segmentima igre. Preporodio se pod španjolskim magom i to je dovelo do toga da je postao jedan od najvažnijih igrača momčadi, a Bayern ne može zamisliti bez njega sastav za sljedeću sezonu.

Bayer Leverkusen - AS Roma | Foto: Bernd Thissen/DPA

Zabio je tri gola, protiv Bayerna u velikoj pobjedi od 3-0 pa dvaput za remi protiv Borussije Dortmund i Rome i to u 97. minuti! Zaludio je hrvatski reprezentativac navijače 'apotekara' koji bi najradije htjeli da ostane i sljedeću sezonu, što je vrlo vjerojatno i želja Xabija Alonsa, a zbog njega su u deliriju i admini na društvenim mrežama.

- Kako da na hrvatskom kažemo 'Josipe, volim te' - pitali su se na stranici Bayer Leverkusena i označili Hrvatski nogometni savez. Ubrzo im je HNS odgovorio pa je uslijedila i nova objava.

- Volim te, Josipe - piše na Twitter profilu Bayera.

Voli ga Xabi Alonso, obožavaju suigrači i navijači. Nitko sretniji od njih da ostane u klubu sljedeću sezonu i nastavi pisati povijest...