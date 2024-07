Kakva čast za mladu zvijezdu: Hrvat je među 10 najskupljih napadača svijeta do 18 godina!

Anton Matković (18) velika je nada hrvatskog nogometa. Napadač Osijeka oduševio je prošle sezone pod vodstvom Zorana Zekića gdje je u 18 prvoligaških nastupa zabio pet golova. Matković je odradio sjajnu godinu, u tako ranoj dobi već zabio Dinamu, Hajduku i Rijeci, pokazao kako je bez ikakve dvojbe velika perspektiva.

Mladi nogometaš ovog je ljeta bio na meti brojnih europskih klubova, ali u Osijeku se nisu htjeli kockati s njegovim odlaskom, već mu ponuditi novi ugovor, zadržati ga još barem jednu sezonu na Opus Areni. A nastavi li se Matković razvijati na dosadašnji način, njegov bi transfer jednog dana mogao ozbiljno napuniti osječku blagajnu.

Naime, Matković prema Transfermarktu danas spada među 10 najskupljih napadača svijeta do 18 godina. Njegova tržišna vrijednost iznosi 4 milijuna eura, ali i ta će cifra vrlo brzo rasti. Najskuplji napadač svijeta do 18 godina je brazilski reprezentativac Endrick, nogometaš kojeg je odavno zakapario Real Madrid. I on danas vrijedi 60 milijuna eura.

Najskuplji mladi napadači svijeta

1. Endrick (Real Madrid, 17) - 60 mil. eura

2. Eli Junior Kroupi (Lorient, 18) - 15 mil. eura

3. Semih Kilicsoy (Bešiktaš, 18) - 12 mil. eura

4. Francesco Camarda (Milan, 16) - 10 mil. eura

5 George Ilenikhena (Antwerp, 17) - 10 mil. eura

6. Marc Guiu (Chelsea, 18) - 7,5 mil. eura

7. Jovan Mijatović (New York City, 18) - 6 mil. eura

8. Miloš Luković (Strasbourg, 18) - 5 mil. eura

9. ANTON MATKOVIĆ (Osijek, 18) - 4 mil. eura

10. Kaua Elias (Fluminense) - 4 mil. eura