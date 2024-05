Osijek produžio s Matkovićem! Veliki talent pozirao s čovjekom koji proživljava teške dane...

Impozantne je figure za jednog 18-godišnjaka, visok i jak, a na lopti izrazito moćan. Ne uspoređuju ga bez razloga s legendarnim Marijem Mandžukićem. To je Anton Matković, osječki dijamant u kojeg polažu velike nade.

Ovaj talentirani mladić jedan je od rijetkih Hrvata koji se može pohvaliti kako je s 18 godina zabijao Dinamu na Maksimiru i Hajduku na Poljudu! U završnici sezone bio je nezamjenjiv u planovima bivšeg trenera Zorana Zekića, nije mogao zamisliti postavu bez dijamanta koji polako stasa u fenomenalnog napadača.

Ove sezone je u 18 utakmica zabio pet golova, ali statistika ne otkriva širu sliku. Njegov utjecaj na momčad je enorman, kao i energija i poletnost koja ga krase. A najbolji opis dao je Joško Gvardiol koji ga je proglasio ponajvećim talentom hrvatskog nogometa.

Prošle godine potpisao je ugovor s Osijekom do 2026. godine. Red zainteresiranih klubova sve je duži, poznato je da ga prate Everton, Sassuolo i Salzburg, Atalanta i Inter. Iako je teško vjerovati da će još dugo ostati na Opus Areni, Matković je potpisao sa slavonskim klubom novi ugovor s poboljšanim uvjetima koji će ga vezati do 2027. godine!

- Odlična je sezona iza mene! Da sam prije dvije godine, kada sam dolazio u Osijek, sanjao da će biti ovako, teško bi to zapravo bilo i zamisliti. Jako sam sretan što mi se sve ovo izdogađalo, da sam kojim slučajem tražio više, vjerojatno se to ne bi ostvarilo. Sve se baš lijepo odvija i neka tako budu i nadalje. Već sam se udomaćio u gradu, ovdje mi je i brat, tako da se stvarno osjećam kao kod kuće. Osobno mi je baš drago što ću i neko duže vrijeme igrati za NK Osijek. Trenutno mi je samo na tome fokus i na onome što moram i želim pružiti na terenu, a onda ću, vjerujem, jednoga dana ostvariti transfer s kojim bismo svi bili zadovoljni. No, nigdje se ne žurim, imam ljude koji znaju svoj posao, na meni je dati maksimum na svakoj utakmici, ali i na svakom treningu i neka samo sve ide nekim normalnim putem - rekao je Matković nakon potpisa.

Pozirao je s Joseom Botom, čovjekom koji je glavna tema hrvatskih medija nakon što mu je netko izrešetao automobil ispred zgrade u kojoj živi. Portugalac je trenutno u svojoj domovini gdje je otišao posjetiti svoju obitelj, ali uskoro će se vratiti u klub i nastaviti raditi unatoč ovom incidentu. Pretpostavlja se kako je ova fotografija nastala prije incidenta.

- Kada sam došao ovdje rekao sam da temelji ovoga kluba moraju biti mladi igrači iz naše Škole nogometa. Ne smijemo dozvoliti da nam prerano odu, kao što je to do sada bila praksa. Produženje ugovora s Antonom do 2027. godine dokaz je koliko su nam dečki poput njega važni i da nam je stalo da se razviju u velike igrače. Također mi je iznimno drago vidjeti da i oni sami prepoznaju vrijednost ostanka ovdje kako bi postali najbolji igrači HNL-a, a onda s vremenom to potvrdili i u velikim inozemnim klubovima - rekao je Boto.

Matković na Transfermarktu vrijedi 400 tisuća eura, ali Osijek ga neće pustiti ispod četiri milijuna eura. Tko zna, možda postane i najskuplji izlazni transfer u povijesti kluba. Trenutno je to Mirko Marić koji je 2020. godine otišao u Monzu za sedam milijuna eura.

Matkovićeve misli za sada su usmjerene samo na Osijek. Pažljivo bruse njegov talent i sam je svjestan da je Opus Arena trenutno najbolje mjesto za njegov razvoj. Za početak želi ostaviti trag u svome klubu i pa onda jednog dana otisnuti se u nogometnu elitu.