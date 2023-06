Kakva dominacija: Sjajni Dino Prižmić osvojio Roland Garros!

Snažno je stisnuo šaku, pogledao na tribine gdje je sjedio njegov tim pa usmjerio pogled ka nebu i rekao: Hvala ti, Bože! Bio je to trenutak zbog kojeg je zavolio reket i lopticu, zbog kojeg je krvavo radio od djetinjstva, proveo sate i sate na terenu i bezbroj puta udario lopticu. Zablistao je na pariškoj zemlji, dominantno osvojio titulu i pokazao kakvog teniskog bisera Hrvatska ima u njemu.

Hrvatska opet ima osvajača Grand Slam turnira u juniorskoj kategoriji! Prošle godine Mili Poljičak osvojio je Wimbledon, a Petra Marčinko Australian Open. Sada je njihov niz nastavio Splićanin čiji je talent otkrio legendarni Ivan Ljubičić.

Fenomenalni Dino Prižmić (17) suvereno je dojurio do finala Roland Garrosa izgubivši samo jedan set, a slična priča bila je i u završnom dvoboju za titulu. Bolivijac Juan Carlos Prado Angelo nije imao šanse. Prižmić je slavio 6-1, 6-4.

Foto: Dejan Rakita

Bio je to jednosmjerni susret od samog početka. Hrvatski tenisač silovito je ušao u meč. Preuzeo je inicijativu, napao i vrlo brzo razoružao svog protivnika. Oduzeo mu je servis već u drugom gemu pa spasio dvije break lopte na svome servisu i poveo 3-0. Do kraja seta bilo je to odrađivanje posla. Novi break napravio je u šestom gemu pa na svome servisu potvrdio set u svoju korist.

U drugom setu obojica su bila sigurna na svom servisu do petog gema kada je Hrvat zaigrao agresivnije na reternu i oduzeo servis protivniku. Bio je to trenutak koji je Prižmiću otvorio put prema tituli. Zadržao je mirnoću na servisu i na koncu osvojio drugi set sa 6-4.

Uz osmijeh od uha do uha primio je trofej pa zahvalio obitelji koja ga je gledala na televiziji i timu koji je bio uz njega na putu do najveće titule u njegovoj karijeri.

Sjajni Dino je tako ponovio uspjeh Marina Čilića i osvojio prvu pojedinačnu titulu za Hrvatsku na Roland Garrosu nakon 2005. godine, a ukupno četvrtu na svim Grand Slam turnirima. Uz spomenutog Čilića, Borna Ćorić je 2013. godine osvojio US Open, a Mili Poljičak je prošle godine bio najbolji u Wimbledonu.

Foto: Dejan Rakita

Što se tiče ženskog dijela turnira, Mirjana Lučić osvajala je US Open 1996. te Australian Open 1997. godine, baš kao i Ana Konjuh, kojoj je to za rukom pošlo 2013. godine. Australian Open je još dvaput bio sretan za naše tenisače, Jelena Kostanić osvojila ga je 1998. godine, a nadarena Petra Marčinko prošle godine.

Prva titula je tu, a druga nam se smiješi u poslijepodnevnim satima. Neuništivi Ivan Dodig (38) s Austinom Krajicekom igra finale muških parova protiv Belgijaca Gillea i Vliegena. Osvojio je Roland Garros 2015. godine s Marcelom Melom, a prošle godine izgubio je u finalu.

Hrvati koji su osvojili juniorski Grand Slam

Goran Ivanišević – US Open 1987. (parovi), Mirjana Lučić – US Open 1996. (pojedinačno), Australian Open 1997. (pojedinačno i parovi), Jelena Kostanić – Australian Open 1998. (pojedinačno), Jelena Kostanić – Wimbledon 1998. (parovi), Lovro Zovko – Roland Garros 1999. (parovi), Marin Čilić – Roland Garros 2005. (pojedinačno), Ajla Tomljanović – Australian Open 2009. (parovi), Dino Marcan – Roland Garros 2009. (parovi), Marin Draganja – Roland Garros 2009. (parovi), Mate Pavić – Wimbledon 2011. (parovi), Ana Konjuh – Australian Open 2013. (parovi i pojedinačno), US Open 2013. (pojedinačno), Borna Ćorić – US Open 2013. (pojedinačno), Petra Marčinko – Australian Open 2022. (pojedinačno), Mili Poljičak – Roland Garros 2022. (parovi), Mili Poljičak – Wimbledon 2022. (pojedinačno)