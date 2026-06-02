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FINALE DOIGRAVANJA

KAKVA DOMINACIJA Zadar se osvetio i očitao lekciju Ciboni!

Piše HINA,
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KAKVA DOMINACIJA Zadar se osvetio i očitao lekciju Ciboni!
Zadar: Zadar i Cibona odigrali drugu utakmicu finala doigravanja SuperSport Premijer lige | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Zadar je deklasirao Cibonu s 92-57 i izjednačio rezultat na 1-1. Domaćini su dominirali od prve do zadnje minute. Prvak će postati momčad koja prva ostvari tri pobjede, a treća se utakmica igra u Zagrebu u petak

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Košarkaši Zadra su u finalnoj seriji domaćeg prvenstva izjednačili protiv Cibone na 1-1 nakon što su ovog utorka, pred svojim navijačima, pobijedili zagrebački sastav s iznimno uvjerljivih 92-57 (22-12, 20-14, 21-14, 29-17).

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Cibona je u prvom susretu okrenula prednost domaćeg parketa na svoju stranu nakon što je u Zadru pobijedila 74-72. Prvak će postati momčad koja prva ostvari tri pobjede, a treća se utakmica igra u Zagrebu u petak.

Zadrani su vrlo dobro otvorili drugi dvoboj te su na polovici prve četvrtine vodili 13-5. Pogotovo je obrambeno Zadar dobro ušao u susret i gosti su iz Zagreba nakon uvodnih deset minuta bili na samo 12 poena.

Zadar: Zadar i Cibona odigrali drugu utakmicu finala doigravanja SuperSport Premijer lige
Zadar: Zadar i Cibona odigrali drugu utakmicu finala doigravanja SuperSport Premijer lige | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Na samom kraju prve dionice Zadar je došao do dvoznamenkaste prednosti, bilo je 22-12, dok je nekoliko trenutaka prije odlaska na odmor domaćin poveo s čak 40-22.

Tim je rezultatom slomljena Cibona koja nije imala snage u nastavku dvoboja napraviti bilo što konkretnije. Zadar je rutinski privodio utakmicu kraju, s tim da je konstantno povećavao prednost koja se na kraju zaustavila na čak +35, konačnih 92-57.

Zadar: Zadar i Cibona odigrali drugu utakmicu finala doigravanja SuperSport Premijer lige
Zadar: Zadar i Cibona odigrali drugu utakmicu finala doigravanja SuperSport Premijer lige | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Kompletno gledano Zadar je dominirao od prve do posljednje minute, a Cibona se napadački strašno mučila te u uvodne tri četvrtine niti jednom nije otišla preko 14 poena unutar deset minuta.

Prvi strijelac Zadrana bio je Vladimir Mihailović s 18 poena, a tome je dodao šest skokova. Lovro Mazalin i Adam Mekić su ubacili po 12, a Boris Tišma i Marko Ramljak po 10 poena. Tome je Tišma dodao tri asistencije i četiri skoka.

Zadar: Zadar i Cibona odigrali drugu utakmicu finala doigravanja SuperSport Premijer lige
Zadar: Zadar i Cibona odigrali drugu utakmicu finala doigravanja SuperSport Premijer lige | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Kod Cibone je jedini dvoznamenkasti po poenima bio Jan Palokaj, ubacio je 10 koševa. Žan Mark Šiško je dao sedam poena uz šest skokova.

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