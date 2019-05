Kakva drama: Čilić bio korak do pobjede, a onda ipak izgubio

Marin Čilić izgubio je 3-2 (7-6, 4-6, 6-4, 6-7, 3-6) nakon četiri i pol sata igre od Grigora Dimitrova u 2. kolu Roland Garrosa.

Nije Mrnju baš pomazio ždrijeb, pa je tako već u drugom kolu za protivnika imao nekadašnjeg trećeg tenisača svijeta koji pokušava vratiti formu, no Marin, koji je 11. nositelj na Roland Garrosu, izvrsno se snalazio prva tri seta.

U prvom setu igrao je solidno, a onda uhvatio break kojeg nažalost nije dugo zadržao. Ipak bio je bolji u tie-breaku, a u drugom setu izgubio je servis kad je bilo najbitnije te je Bugarin izjednačio na 1-1. Treći set uzeo je Čilić bez većih problema, a četvrti set bio je - prava drama.

Dimitrov je imao dvije break lopte, iskoristio je nijednu, a onda su tenisači stigli do tie-breaka. Bugarin je tu krenuo munjevito, pogađao sve i svašta i naposljetku uzeo set te izjednačio 2-2. U odlučujućem, petom setu, Dimitrov je igrao puno bolje od Čilića. Pogađao je svakakve reternove, forhende, publika je vrištala u ekstazi, a Marin je nažalost gledao u nevjerici. Pri vodstvu Dimitrova 5-2, Marin je imao nekoliko break-prilika, igrao fantastično, ali 'Griša' bi se baš svaki put izvukao... Sve dok je odjednom Marin odigrao još razinu iznad i vratio nazad jedan break u sudaru titana. No već sljedeći gem Dimitrov je vraćao baš sve i svašta, došao do prednosti 40-15 i duple meč lopte i slavio. Šteta za Marina! Odigrao je jako dobar meč, ali Dimitrov je očito opet u onoj staroj formi...

Marin će tako izgubiti dosta bodova jer je prošle godine na Roland Garrosu stigao do četvrtfinala, a Dimitrova u trećem kolu čeka iznimno opasan protivnik - Stan Wawrinka. Wawrinka je također bivši treći tenisač svijeta koji se taman krenuo vraćati u formu, a zemlja mu je oduvijek bila jača strana...