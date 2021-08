Europa je bila i prošla, HNL i Kup ostaju. A fantastični riječki navijači su, samo nekoliko minuta nakon poraza od PAOK-a, igračima olakšali muku nerealiziranog sna plasmana u skupinu Konferencijske lige. 'Dobro je, idemo dalje, iskupite se protiv Hajduka'!

Nedjelja 21:00, Jadranski derbi, na Poljudu: Hajduk - Rijeka. Uvijek posebna utakmica, a sada (iz riječkog kuta gledanja) utoliko posebnija jer: Hajduk je na vrhu tablice, nakon dugo godina izgleda kao momčad koja zaista ima realne temelje sanjati o naslovu, u sjajnoj je formi, a Rijeku pobijedio u - zadnja tri direktna obračuna!

Simon Rožman je dvaput zaredom izgubio na Rujevici (posljedica: ogorčeni navijači na rampi klupskog kampa i Rožmanova ostavka), a Goran Tomić u 32. kolu prošle sezone poražen je 2-3 u Splitu.

Iz te 'bijele' momčadi u Rijeci danas nema Nevistića, Štefulja, Lončara, Andrijaševića, Menala i Kulenovića. A Rijeka je, opći je dojam, jača nego što je bila. I umorna. Hajduk je od Tobola ispao prije mjesec dana, Rijeka od PAOK-a prije tri dana.

- Odigrali smo u zadnja tri tjedna šest jako teških utakmica, a prije pauze slijedi još jedna i to derbi. Ali... To je takav ritam i na to moramo biti spremni. Igrači se dobro regeneriraju i Rijeka će biti spremna za utakmicu - priča šef struke kojeg Rujevica obožava, Goran Tomić.

Bit će promjena u sastavu

- Na Poljudu se može očekivati samo jedan jaki izazov, jako zahtjevna utakmica. Međutim iz našeg rakursa najbitnije da mi znamo kako imamo kvalitetu za igrati i nadigravati se sa svima u HNL-u, bilo kod nas na Rujevici ili na gostujućem terenu. Duboko vjerujem u našu kvalitetu, u dobru igru i dobar rezultat moje momčadi.

Protiv Grka se na poluvremenu mijenjalo i sastav i sustav. S kakvom taktikom 'bijeli' idu 'bilima' na noge?

- Hajduk je u jako dobroj formi, imaju izrazito kvalitetan napad sa nekoliko zaista jako kvalitetnih pojedinaca. Mi zato moramo biti stvarno kompaktni i kvalitetni u fazi obrane, ne im dozvoliti da pokažu tu njihovu individualnu kvalitetu. A u fazi napada imamo mi itekako tehnički jakih i brzih i kvalitetnih napadača da im možemo istinski zaprijetiti.

Izostanci, startnih 11?

- Neću o konkretnim imenima, ali bit će promjena u odnosu na sastav koji je igrao uzvrat protiv PAOK-a. Imamo nekoliko ozljeda i tragove tog jakog HNL-Europa ritma kod nekoliko igrača. Tako da ću početni sastav odrediti u nedjelju prije utakmice.

Fantastična derbi-nedjelja u Prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Od 18:55 pored Drave - Osijek vs Dinamo, od 21:00 podno Marjana - Hajduk vs Rijeka!

- Ma HNL nam je stvarno jako zanimljiv. Dosta izjednačena liga, već smo imali nekoliko iznenađenja. Svako kolo je pozivnica navijačima da napune tribine i uživaju u nogometu, a ovaj vikend je i u tom smislu još dodatno poseban sa našim derbijem na Poljudu i derbijem Osijek-Dinamo. Dvije nogometne poslastice u odličnoj i jako zanimljivoj ligi - rekao je Goran Tomić.

Tomić uoči Jadranskog derbija