Kakva ideja! Boysi inspiraciju za koreografiju pronašli u filmu u kojem glumi Leonardo Di Caprio

Very simple idea, that changed everything, u filmu Inception govori Leonardo Di Caprio. Ovo je jedna od najorginalnijih i najkreativnijih koreografija u kojoj igrači sami sebe gledaju kako izlaze iz tunela

Crni plakati na kojim crvenim slovima piše 'Pobjeda', preplavili su grad uoči utakmice protiv Milana. O čemu je točno bilo riječ, malo je tko znao. Predizborni plakati odmah su otpisani, kao i najava nekog malonogometnog turnira. Bilo je onih koji su nagađali da bi moglo biti povezano s utakmicom Dinama i Milana, imalo bi logike... Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Svaku nedoumicu otklonili su upravo Bad Blue Boysi koji su napravili video u kojem auto ide zagrebačkim ulicama, a na nekoliko mjesta pojavljuje se riječ - POBJEDA. Čim krene auto, vidi se tabla za grafite na kojoj crvenim slovima piše - POBJEDA. Potom auto dolazi vrlo blizu stadiona, vidi se Dinamov ticket-point, a u pozadini opet riječ POBJEDA. Auto se na kraju zaustavi na parkiralištu ispod zapadne tribine, a opet se, pogađate, pojavljuje riječ - POBJEDA. Zapravo, na neki način, okružuje vas ta riječ, koja bi vas morala potaknuti da razmišljate isključivo u pobjedu. Sve to prati glazba Hansa Zimmera, koju je napravio za film Inception Christophera Nolana, u kojem glavnu ulogu igra Oskarovac Leonardo Di Caprio. No nije to sve. Navijači Dinama sa sjeverne tribine napravili su koreografiju kakva nije viđena na ovim prostorima. Na gornjoj etaži sjeverne tribine pisalo je "Sjever je usadio jednostavnu ideju koja bi promijenila sve". Ispod toga bio je podignut transparent na kojem Dinamovi igrači kako izlaze iz tunela pod Jugom, hodaju prema Sjevernoj tribini, a koja je izvjesila veliku koreografiju "POBJEDA". Foto: arena sport Da stvar bude bolja i originalnija, transparent na kojem Dinamovi igrači izlaze iz tunela podignut je upravo u trenutku kad su igrači izlazili iz tunela, pa su Bruno Petković, Arijan Ademi i društvo zapravo na sjevernoj tribini gledali sebe kako izlaze iz tunela! Ideja je bila sjajna, a koreogirafiju nije bilo lagano za shvatiti. Uostalom, tko je gledao Inception, dobro zna o čemu je riječ. To je jedan od onih filmova za koji je potrebna visoka koncentracija, kojeg mnogi nisu shvatili, dok su neki ponudili vlastitu interpretaciju. I kao što je Inception jedan od najboljih filmova, tako je i koreografija Boysa na društvenim mrežama proglašena jedna od najoriginalnijih i najkreativnijih ikad.