Kakva komedija: Milneru crveni karton dao njegov bivši učitelj

James Milner dobio je crveni karton u subotnjoj utakmici protiv Crystal Palacea, a dao mu ga je njegov bivši učitelj!

Vicekapetan Liverpoola dobio je dva žuta kartona te je u 89. minuti poslason s terena, a otkriveno je kako se on i sudac Jon Moss poznaju već dugo vremena.

Fotografija na kojoj se nalaze obojica procurila je na Twitteru, a premijerligaški sudac na njoj je trener dječje momčadi u kojoj je Milner - kapetan.

photo evidence Moss as coach and Milner as captain pic.twitter.com/VhhYlRWvwR