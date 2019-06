Kakva ljudina! Rekao vozaču da stane pa se uslikao s djetetom

Cristiano Ronaldo često je u javnosti etiketiran kao razmaženi bogataš koji obožava samog sebe, a njegovo ponašanje i na travnjaku ne daje baš neki primjer sjajnog čovjeka. No to je zapravo samo njegova vanjština koju svi vidimo zbog reflektora koji su danonoćno upereni u njega. Istina je potpuno drugačija.

On je veliki humanitarac koji pomogne kada god može, a posebno je osjetljiv na djecu. Često se uslika s njima, potpiše im se, a tako je bilo i ovaj put čime je Ronaldo pokazao kakva je ljudina.

Naime, portugalska nogometna reprezentacija čeka finale Lige nacija i putovali su na trening s autobusom, a onda je Cristiano Ronaldo pored ceste vidio jednog bolesnog dječaka kako drži transparent na kojem je pisalo 'Cristiano, zagrli me'. Naravno, Portugalac nije mogao ostati imun na to te je odmah rekao vozaču da stane.

🙏 @cristiano stops the 🇵🇹 bus to take a selfie with his biggest fan Eduardo ❤ pic.twitter.com/JPyZVscVer