Golem je interes za derbi Hajduka i Osijeka koji se ovu nedjelju igra na Poljudu (17.30) i koji ima utjecaja na borbu za jesenski naslov u HNL-u.

Što zbog snižene cijene ulaznica, što zbog protivnika, što zbog važnosti utakmice. Sve je to natjeralo navijački puk u Splitu da stvori redove na prodajnim mjestima već prvog dana slobodne prodaje.

Iako se ulaznice prodaju i putem interneta, zbog velike navale serveri su pali, veliki su problemi u online prodaji pa su se ljudi odlučili za dobro staro čekanje u redu kako bi došli do vrijednog papirića.

Bijeli žele stvoriti što bolji ugođaj pa su za ovu priliku za sve tribine osim VIP sektora postavili cijenu ulaznice od 30 kuna, a za djecu do 14 godina pet kuna. A do popodnevnih sati u četvrtak Hajduk je objavio kako je 16.000 navijača rezerviralo svoje mjesto na Poljudu. Stoga, realno je očekivati da ta brojka do nedjelje dosegne i 25.000.

- S obzirom da naši navijači od početka ove sezone ulazu veća sredstva u kupnju ulaznica i plaćanje testova za Covid potvrdu, klub je odlučio ususret božićnim i novogodišnjim blagdanima kao poklon omogućiti svojim najvjernijima da po sniženim cijenama pohode poljudski stadion i bodre momčad u posljednjoj utakmici ove polusezone - priopćili su iz Hajduka.

Za utakmicu protiv Rijeke krajem kolovoza, primjerice, ulaznica za sjevernu i južnu tribinu stajala je 50 kuna, za istok 70, a za zapad 90 kuna. Iste su cijene bile i za europsku utakmicu protiv Tobola.

Hajduk je po kladionicama favorit s koeficijentom oko 2,20 iako nije pobijedio Osječane u zadnjih pet utakmica, dok je na Osijek čak 3,20. Bit će zanimljivo...