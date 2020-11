Ari se napromašivao pa postao istinski junak Dinama u Austriji

Moharrami je konačno odigrao utakmicu bez većih pogrešaka, jednom je sjajno reagirao i u obrani. Gvardiol je klasa, može igrati na stoperu ili lijevom beku, a Jakić u Austriji nije bio nimalo impresioniran...

<p>Dinamo nastavlja s odličnim predstavama na europskoj sceni, Zagrepčani su u dvoboju 4. kola Europske lige slavili (3-0) kod Wolfsbergera. Bila je to dojmljiva predstava "modrih" koji su u svim segmentima nogometne igre nadigrali svog domaćina, zasluženo stigli do druge pobjede u skupini. A pogledajmo kako su igrali nogometaši Dinama...</p><p><strong>Dominik Livaković (7)</strong> - Nije imao previše posla, ali je u 16. minuti obranio snažan pokušaj Leitgeba s ruba kaznenog prostora. I tako sačuvao 'modre' koji nisu primili gol niti u četvrtoj utakmici grupne faze svih europskih natjecanja. Siguran, cijelo vrijeme ulijevao sigurnost svojim braničima. </p><p><strong>Sadegh Moharrami (7)</strong> - Odradio prilično solidnu utakmicu, pokušavao nešto napraviti prema naprijed, dok se u obrambenom dijelu iskazao sjajnom reakcijom u 52. minuti kada je pravovremenim klizećim startom zaustavio nalet Wernitzniga i raščistio opasnu situaciju pred svojim vratima. Konačno odigrao utakmicu bez većih grešaka. </p><p><strong>Rasmus Lauritsen (7)</strong> - Opet dominantan u skoku, kako pred svojim, tako i pred suparničkim vratima. Nije imao nikakvih problema s domaćim napadačima, sve bolje djeluje u paru s Theophileom. Jedan od najčvršćih igrača Dinama, voli kontakt i duel igru.</p><p><strong>Kevin Theophile-Catherine (7) </strong>- Dosta siguran i rezolutan, no za razliku od Lauritsena nije tražio igru i svoje suigrače, već uglavnom nabijao lopte prema naprijed. U 63. minuti grubo kiksao, izgubio jednu opasnu loptu, ali je u nastavku te akcije Livaković zaustavio pokušaj Vizingera.</p><p><strong>Joško Gvardiol (7)</strong> - Njemu je svejedno, igrao na stoperu ili lijevom boku, najmlađi prvotimac Dinama neće razočarati. Dapače, na svakoj će poziciji biti jedna od najjačih karika Dinama. Potpuno zaustavio proboje Austrijanaca po svojoj strani, bilo ga je i u fazi napada, pripremio jedan zicer za Ademija.</p><p><strong>Kristijan Jakić (7)</strong> - Konačno odigrao dobru europsku partiju, u Klagenfurtu nije bio impresioniran, već je svoju ulogu taktički odradio besprijekorno. Da, imao je i jedno kritično, paralelno dodavanje, ali to napadači Wolfsbergera nisu znali iskoristiti. Čvrst i žestok, pravovremen.</p><p><strong>od 83. Marko Tolić (-) </strong>- Zaigrao u samom finišu utakmice, sudjelovao u akciji za treći gol Dinama.</p><p><strong>Lirim Kastrati (6,5)</strong> - I dalje igra 'pod ručnom', u određenom strahu. Najbrži igrač Dinama imao je nekoliko otvorenih situacija, prilika za bijeg svom čuvaru, no kosovski reprezentativac nije imao dovoljno hrabrosti, pa je najčešće loptu vraćao unatrag. Malo se oslobodio u nastavku, ubacio s desne strane prije gola Lovre Majera. No, i dalje je 'dužnik', mora davati puno više.</p><p><strong>Arijan Ademi (8)</strong> - I ovoga puta je puno radio u veznoj liniji, bilo ga je po cijelome terenu. Ali, dugo će kapetan Dinama pamtiti dva velika promašaja s kraja prvoga dijela. Ali, za svoje se promašaje iskupio u nastavku utakmice. I to kako! Prošetao se kroz obranu Wolfsbergera, stigao sve do golmana, pa nesebično asistirao za gol Petkovića. Kapetanu to nije bilo dosta, pa je u završnim sekundama utakmice asistirao i Ivanušecu. Svaka čast, kapetane!</p><p><strong>od 90. Robbie Burton (-) </strong>- Zaigrao u sudačkoj nadoknadi...</p><p><strong>Lovro Majer (7,5) </strong>- Dinamo je imao puno ubačaja (korneri, slobodni udarci) koje Dinamova "desetka" nije dobro izvodio, njegove bi lopte najčešće zapinjale na prvom suparničkom igraču. Nije bio ni pretjerano razigran, promašivao neka ključna dodavanja. No, Lovro Majer sve više radi u defenzivi, oduzima lopte, uklizava. Na koncu je bio i junak susreta, sjajnim volejem je riješio utakmicu.</p><p><strong>od 74. Bartol Franjić (-) </strong>- Zaigrao u zadnjih 15-ak minuta kako bi donio još više čvrstine u sredinu terena. Zoran Mamić je s njime dobio "čovjeka viška" pred svojom obrambenom četvorkom, ali i jaku kariku u skoku.</p><p><strong>Mislav Oršić (6,5) </strong>- U Austriji nije bio pretjerano opasan prema vratima Wolfsbergera, ali je odradio svoj zadatak. Sudjelovao u defenzivi, ali i ubacio loptu s lijeve strane prije velike prilike Petkovića. Natrčao se po svojoj lijevoj strani, dosta i pritiskao zadnju liniju Austrijanaca.</p><p><strong>od 74. Luka Ivanušec (7)</strong> - Zamijenio "potrošenog" Oršića, rastrčao se po lijevom krilu, pa zabio za konačnih 3-0. </p><p><strong>Bruno Petković (7)</strong> - Krajem prvoga dijela promašio je nevjerojatnu priliku, šansu kakva se na europskoj sceni ne smije promašivati. Zadržao nekoliko lopti, dosta ih i izgubio, prodao jedan 'tunel' na centru, a onda zabio za 2-0. Bio mu je to prvi gol iz igre ove sezone, a za taj je pogodak "dužan" Arijanu Ademiju.</p>