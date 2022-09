Kakva senzacija na US Openu: Amerikanac izbacio Rafu Nadala

Novak Đoković i Alexander Zverev nisu niti došli na US Open, Tsitsipas i prvi tenisač svijeta Danil Medvjedev su izletjeli, a svoj put na posljednjem Grand Slamu sezone završio je i veliki Rafael Nadal!

Jedan od najvećih tenisača u povijesti stigao je u New York nakon poraza od Borne Ćorića u Cincinnatiju. Prije toga ga nije bilo na terenu od Wimbledona zbog ozljede trbušnog zida i to je ostavilo traga na njemu. Falilo je svježine i snage, udarci nisu bili na onoj njegovoj razini, a to je sve iskoristio Francis Tiafoe koji je pred svojom publikom došao do pobjede karijere i plasirao se u četvrtfinale US Opena. Slavio je 3-1 (6-4, 4-6, 6-4, 6-3) nakon tri i pol sata borbe.

Tiafoe (26. na svijetu) odigrao je maestralno na krilima gromoglasne podrške s tribina. Bio je konkretniji i agresivniji na reternu, sjajno branio Rafine paklene forhende. Osvojio je četiri od šest break lopti što mu je bilo dovoljno za veliku pobjedu.

Nadal tako neće imati priliku pobjeći Novaku Đokoviću na vječnoj listi po broju osvojenih Grand Slam turnira (Rafa 22, Novak 21). No, neće se ni vratiti na vrh ATP ljestvice. Medvjedeva na US Openu s trona mogu skinuti samo Casper Ruud i Carlos Alcaraz.

