Kakva šteta: Jug vodio pa ostao bez četvrtfinala Lige prvaka

Vaterpolisti Jug Adriatic osiguranja nisu se uspjeli plasirati u polufinale završnog turnira Lige prvaka u Beogradu, nakon što su u četvrtfinalu izgubili od Ferencvaroša 13-14 (4-6, 4-3, 3-1, 2-4).

Mađari su bolje ušli u susret, no Jug AO je uspio pronaći pravi ritam i pet minuta prije kraja dubrovački sastav je imao dva gola prednosti. Međutim, Mađari su okrenuli rezultat, a Dubrovčani su imali zadnji napad s igračem više za produžetak, ali nisu uspjeli.

Posljednji put Jug je igrao u polufinalu 2018. godine, zadnje finale je igrao 2017. kada je izgubio od Szolnoka, a posljednju europsku krunu Dubrovčani su osvojili 2016.

Mađarski prvak je sjajno ušao u susret. "Fradi" je poveo 3-0, a u prvoj četvrtini imao je 4-1, 5-2 te 6-3. Mađari su i u drugoj četvrtini imali +3 (8-5), no Jug je polako dostizao zaostatak i sredinom treće dionice uspio izjednačiti na 9-9, a dvije minute prije kraja treće četvrtine stići i do prvog vodstva na utakmici (10-9). Jugaši su gol prednosti sačuvali i do kraja treće dionice.

Odabranici Vjekoslava Kobešćaka su pet minuta prije kraja poveli i sa 12-10, međutim Mađari su uzvratili serijom 4-1 za vodstvo 14-13 minutu i 40 sekundi prije kraja. Jug je 29 sekundi prije kraja imao napad za izjednačenje s igračem više, no Maro Joković nije zabio.

Ferencvaroš su do pobjede predvodili Denes Varga, Marton Vamos i Danil Merkulov sa po tri gola, dok su kod Juga najefikasniji bili Marko Žuvela i Stylianos Argyropoulos sa po tri gola, dok su Loren Fatović i Alexandros Papanastasiou dodali po dva gola.

Ferencvaroš će u polufinalu igrati protiv Pro Recca koji je pobijedio Barcelonetu sa 11-10, dok će Jug AO razigravati za poredak od petog do osmog mjesta. Prvi susret hrvatski prvak će igrati protiv Barcelonete.

Sudar Pro Recca i Barcelonete je bio i okršaj dvojice hrvatskih trenera, Sandro Sukno vodi talijanski, a Elvis Fatović španjolski sastav. Za momčadi iz Genove igrao je i hrvatski centar Luka Lončar.

Barceloneta je u trećoj dionici imala dva gola prednosti (7-5), te dva napada za +3, no Pro Recco je uspio izjednačiti. U zadnjoj četvrtini Španjolci su vodili 9-8 i 10-9, ali su Talijani okrenuli rezultat i slavili sa 11-10. Pobjednički pogodak zabio je Gergo Zalanki minutu i 16 sekundi prije kraja utakmice.

Pro Recco su do pobjede predvodili Aleksandar Ivović s tri, te Aaron John Younger i Giacomo Cannella sa po dva gola, dok je Marco del Lungo sakupio sedam obrana. Kod Barcelonete najefikasniji su bili Alvaro Ortega Granados sa četiri i Felipe Perrone Rocha s tri gola.

U drguom polufinalu igrat će Brescija i Novi Beograd.

Brescia je u četvrtfinalnom ogledu pobijedila Waspo 98 Hannover sa 12-5. Talijanski sastav su do pobjede predvodili Jacopo Alesiani s tri i Stefano Luongo, Boris Vapenski i Christian Presciutti sa po dva gola. U suparničkim redovima najefikasniji je bio Darko Brguljan s dva gola. Za Hannover su igrala i trojica hrvatskih vaterpolista no nisu se uspjeli upisati na listu strijelaca. Petar Muslim je imao šut 0/3, a Marko Macan i Ante Ćorušić po 0/1.

Polufinale je izborio i Novi Beograd 16-10 pobjedom protiv Marseillea. Dušan Mandić je zabio pet golova u pobjedničkim redovima, dok je kod Marseillea pet golova zabio Andrija Prlainović. Ante Vukičević se nije upisao među strijelce francuske ekipe.

