Kakve su cijene u Wimbledonu? Pivo stoji oko 8 eura, najjeftiniji sendvič 5, a klasik se ne mijenja

Dnevno se oko 36.000 navijača očekuje u All England Clubu, dok će u dva tjedna kroz vrata proći i pola milijuna ljudi, a oni će tamo ostaviti i dosta novca. Nešto će pojesti i popiti, a mnogi će morati posegnuti dublje u novčanik s obzirom na cijene na Wimbledonu.

Dok je prošle godine cijena pinte (0,57 litre) piva skočila od 7,10 do 7,57 eura na 8,38 do 8,79 eura. U prijevodu, pivo je poskupjelo za oko 1,2 eura u godinu dana. Želite li se možda počastiti šampanjcem, za to ćete morati izdvojiti između 101 i 110 eura, ovisi kakav želite.

Sve su popularnije limenke u kojima je već izmiješan džin tonik, a njihova je cijena oko 11 eura. Za one koji ne žele alkoholna pića tu je voda jednog od sponzora natjecanja koja košta 3,08 eura, dok se cijena sokova kreće od 2,6 do 3,5 eura.

Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Što se hrane tiče, cijene sendviča kreću se od 5,3 eura za najmanji pa se prema većem i s različitim prilozima cijena povećava. Tu je i selekcija sendviča za 14 eura, kao i selekcija različitih salata za 16,29 eura. Ljubitelji sushija trebat će izdvojiti 9,3 eura za dragon rollse, dok za tanjur sa selekcijom sushija s lososom morate platiti 17,5 eura.

Foto: Twitter

Želite li čips, mala vrećica košta 2,5 eura, a ako vam fali nešto slatko pa se odlučite za gumene bombone, to ćete morati platiti 4,89 eura kao i jedan sladoled na štapiću. Cijene čokoladica su oko 3,7 eura. a oni koji žele nešto zdraviju opciju, jedna voćka banane, jabuke ili breskve košta 1,4 eura.

U odnosu na prošlu godinu sve su cijene rasle, samo je jedna ostala ista. I to ona wimbledonskog klasika - jagode sa šlagom. Porcija košta 2,9 eura još od 2010. godine.