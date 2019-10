Kakvo slavlje! Najslabiji klub u FA Kupu ždrijebom do 2. kola

Iiii... Tako jeeee! Kako su samo slavili nogometaši engleskog niželigaša Chichester Cityja kad su saznali da u prvom kolu FA Kupa nemaju protivnika, odnosno prolaze direktno u drugo kolo.

Chichester City players react to receiving a bye into the second round of the #FACup! LIMBS! 😂pic.twitter.com/Dgl8RVLo59