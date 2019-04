Kale: I protiv Mađara je boljelo, bit ću ja još ove sezone na golu

Hrvatski reprezentativac Lovre Kalinić podvrgnut je u Fortius klinici u Londonu artroskopskoj operaciji koljena i trebao bi se u roku od najviše mjesec dana vratiti nogometu.

- Sve je prošlo u redu, ne osjećam bol niti mi je koljeno natečeno. Tako da i ne osjećam da sam operiran - javio se Lovre, koji će narednih 4-5 dana opreza radi hodati na štakama, ali je odmah nakon zahvata pušten na kućnu njegu.

Lovre je tijekom reprezentativnog okršaja s Azerbajdžanom u duleu pretrpio udarac od kojeg mu se odlomio djelić miniska, koji je "slobodno šetao" koljenom, što je stvaralo bol i prijetilo da se koljeno opet "blokira".

Aston Villa htjela odgoditi operaciju

- Tijekom utakmice s Mađarima osjećao sam bol, ali ne toliku da ne bih mogao braniti, i to me na koncu odvelo na pregled, gdje je utvrđeno o čemu se točno radi. Čak i nakon toga normalno sam trenirao, u klubu su smatrali da operaciju možemo odgoditi do ljeta, no nije bilo smisla čekati jer je koljeno moglo opet "zablokirati" u svakom trenutku. ovo je bila najbolje opcija, riješiti se problema, ubrzo početi trenirati i vjerujem najkasnije za mjesec dana stati na gol.

Iako se ozljeda dogodila u najnezgodnijem trenutku sezone, koja je pred krajem, Aston Villa se bori za povratak u Premiership, a reprezentaciju u lipnju čeka Wales, ima dovoljno vremena da još zaigra ove sezone.

Foto: Aaron Chown/Press Association/PIXSELL

- Sada mi je najvažnije vratiti se treninzima, dohvatiti pravu formu, a onda ćemo vidjeti kako će se razvijati situacija. Ja sam optimist, cijeli život sam naporno radio za sve što sam napravio u karijeri, tako će biti i ovaj put. I trener i izbornik su mi dali podršku, vjeruju u mene, a ja u sebe nikad nisam sumnjao.