'Kalik? Imamo kandidate i ne želimo pogriješiti. A ponos je najveća cijena protiv Dinama'

Nakon prolaza u playoff Konferencijske lige, nogometaše Hajduka prije utakmice protiv španjolskog Villarreala čeka najveći derbi hrvatskog nogometa i gostovanje na Maksimiru kod Dinama. Dva su se puta susreli Valdas Dambrauskas i Ante Čačić na klupama najvećih rivala, a u oba je navrata slavila zagrebačka momčad (op. a. jednom nakon izvođenja penala).

U posljednje se vrijeme dosta spominjao odlazak Stipe Biuka (19) u Italiju. Mladić bi mogao napustiti Hajduk, a s druge strane se u napadačkom dijelu oporavio Nikola Kalinić (34). Utakmica je mnogo, a ima tu mnogo onih koji još nisu dobili previše prilike poput Kristiana Dimitrova (25) i Jana Mlakara (23).

- Ne mogu komentirati Biuka, to nije u mojoj nadležnosti. Puno bolje su vijesti s Kalinićem, trenirao je s nama i putovat će u Zagreb, smijao se, zabijao na treningu i sretni smo da se vraća. Za Mlakara je teško, takve su utakmice kad ga nismo koristili, ali sutra je utakmica u kojoj zbog rasporeda u iduća dva do tri tjedna, neće biti lako ni za jednu momčad. Vrijeme je da i drugi igraču naprave iskorak, kao i za iskorak stožera kako bi svaki igrač koji uđe znao što mu je raditi i da sve to izgleda organizirano. Ne možemo igrati s određenim brojem igrača, trebamo iskoristiti rotaciju - započeo je Dambrauskas.

Dug je put bio iz Portugala, a nemaju 'bili' previše vremena za odmor do najvećeg hrvatskog derbija.

- Spavali smo malo, tri do pet sati i imali samo rekuperacijski trening, dok su oni koji nisu igrali imali dobar trening u pozitivnoj atmosferi. Još ćemo jedan odraditi navečer, a nakon treninga idemo u Zagreb. Bit će to više taktički, ali nije sve do treninga, nego do mentaliteta i onoga što smo radili još na pripremama te zajedništvu - objasnio je litavski stručnjak pa se osvrnuo na situaciju na tablici u kojoj Hajduk zaostaje četiri boda za Dinamom s dvije utakmice manje:

- Moram reći da je ovo tek treća utakmica za nas i što god da se dogodi ima još 30 utakmica preko devet mjeseci. Momčad tek traži formu, a mnogi klubovi još nisu dovršili selekciju i vjerujem da je ovo sve zagrijavanje za sezonu. Ali naravno da se slažem da je ovo najveća utakmica u Hrvatskoj i da smo u dobrom raspoloženju kao i Dinamo kojem čestitam na prolasku protiv Ludogoreca. Dvije momčadi koji su glavni pretendenti na velike stvari, oni su imali dan odmora više, ali mi ne dolazimo samo se braniti, već igrati. Želimo igrati napadački nogomet, riskirati, a protivnik je taj koji to ne dopušta. U ovih šest mjeseci smo šest puta međusobno igrali otkad sam tu, to nećete naći nigdje. Znamo se jako dobro i nema tu neke razlike, obično pobijedi momčad koja zabije prva, a to će vjerojatno biti i sutra.

Svi su spremni osim Marca Fossatija (29), a dvojica igrača su pod upitnikom nakon Vitorije. A osvrnuo se strateg 'bilih' i na napadača na posudbi u austrijskom LASK-u Marina Ljubičića (20).

- To je očekivano jer znamo da je jako talentiran i ima veliki potencijal. jak je u glavi, ali uvijek ću ponoviti, pritisak u Hajduku je jako velik i nije se lako s tim nositi iskusnim igračima, a možete misliti kako je bilo Ljubičiću i Biuku koji su bili toliko sretni da su došli među seniore, željeli uživati u nogometu, ali kad se ne pobjeđuje poput onih u Koprivnici kad su obojica startali nismo pobijedili i odmah su krenule kritike i negativa, a to može slomiti mnogo snažnije i iskusnije igrače. Zato smo mu htjeli dati zraka da igra opušteno. Ako se vrati u Hajduk bit će mnogo zreliji i naučit će mnogo lekcija. U kontaktu smo i sretan sam zbog njega, vjerujem da ima veliku budućnost.

Spominjao se i dolazak Anthonyja Kalika (24) iz Gorice

- Nije korektno govoriti o igračima drugih momčadi. Naravno da tražimo pojačanja, imamo različite kandidate i ne želimo pogriješiti - 'rezao' je sve Valdas.

Čeka ih Dinamo pa Villarreal pa onda jetu i Lokomotiva prije uzvrata. Spominjala se moguća odgoda susreta...

- Nismo igrali protiv Rijeke i Gorice, još ćemo razgovarati o odgodi protiv Lokomotive, ali imamo dovoljno veliku momčad i želimo igrati. Jer sve to moramo odigrati u budućnosti i raspored neće biti ništa lakši. Želimo igrati, imati momentum i biti u formi jer će samo tako svi igrači doći u formu u kojoj bi željeli biti. Očekujem dobru utakmicu s obje strane, ponos je najveća cijena ove utakmice, a u jednu ruku ima istu važnost kao i tri boda

Najveći hrvatski derbi na rasporedu je u subotu, 13. kolovoza, s početkom u 21 sat i pet minuta na stadionu Maksimir.

- Nećemo biti zadovoljni remijem, nikad. Prošli smo dalje u Europi što hajduku nije uspjelo već neko vrijeme, ali ako pitate moje igrače i mene, nije bilo dobro i nismo zadovoljni. Moramo biti bolji i vjerujem da ćemo sutra to biti - zaključio je Dambrauskas.

