Kalik: Volio bih više igrati, ali tu sam za momčad. Ako treba za Hajduk mogu i klupu pridržavati

Anthony Kalik okončao je 2025. godinu s visokom uzdignutim rukama i trofejem – "B Cool brewery and pub" za koji je nastupao osvojio je humanitarni malonogometni turnir "Četiri kafića", koji se ove godine igrao u dvorani Sokolana u Kaštel Sućurcu. Pred oko 1.000 gledatelja Kalikova momčad svladala je "Caffe bar Mama" 5-3.

Pokretanje videa... 00:44 Pobjednici turnica Četiri kafića | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Uvijek je gušt doći i odigrati ovakve humanitarne turnire, a još ih je ljepše osvojiti, kao što smo ga mi osvojili ovoga puta – kazao nam je Kalik.

Nije vam prvi put da igrate "Četiri kafića", nastupali ste i na splitskom izdanju ovog turnira?

- Nije, ovo mi je treći ili četvrti nastup, nisam siguran. U svakom slučaju lijepo se ovako skupiti u pauzi prvenstva, zaigrati, vidjeti neke stare suigrače s kojima sam ranije igrao... Baš sam zadovoljan kako je sve skupa ispalo, pogotovo pobjedom.

Kaštela: Finalna utakmica turnira “4 kafića “ | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Koliko ste zadovoljni upravo završenom polusezonom?

- Mislim da moramo biti zadovoljni. Na dobrom smo putu, nadam se da ćemo ovako lijepo nastaviti i dalje, i nadam se najboljem ishodu na kraju sezone.

Koliko ste vi osobno zadovoljni?

- Tu sam za momčad, što god treba ja sam tu, ako treba držati klupu, ni to mi nije problem. Naravno da bih volio malo više igrati, ali što je tu je...

Kaštela: Finalna utakmica turnira “4 kafića “ | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Momčad je dosta mlada u odnosu na prošle sezone?

- Da, i pokazali su se jako dobri. Za par godina može se na njih računati kao na nositelje igre, a ja sam siguran da će neki od njih napraviti i dobre transfere.

Bliži se Svjetsko prvenstvo, nadate li se pozivu izbornika Australije?

- Tu sam negdje, blizu... San svakog nogometaša je nastupiti na Svjetskom prvenstvu, pa je tako i meni, ali meni je moj Hajduk na prvom mjestu. Vidjet ćemo kako će se razvijati situacija na proljeće, ja se nadam najboljem.

Kaštela: U finalu “4 kafića” Cafe Bar MaMa i B Cool brewery pub | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nije vam prvi put da ste po strani, da se morate boriti za minutažu s klupe?

- Nije, ne znam koji mi je ovo put da se nešto slično događa, ali svaki put bih se izborio i vratio u postavu. Nadam se da ću opet. Rekao sam sam sebi sto puta da moram trenirati i biti spreman, a onda je sve na treneru, što god on odluči, na koju god me poziciju stavi ja ću uvijek davati maksimum.

Kako je u braku, svježi ste mladoženja?

- Dobro je, pir je dobro prošao, svi smo zadovoljni, a što se tiče nas dvoje nije se ništa posebno promijenilo...

Kaštela: U finalu “4 kafića” Cafe Bar MaMa i B Cool brewery pub | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Imate li želja za 2026. godinu?

- Svima želim sve najbolje u 2026. godini, sebi želim što više navijača na utakmicama i da na koncu skupa s njima slavimo.