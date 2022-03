Kalinić: Livaja je igrač za prvih 11 'vatrenih'. Dinamo? Pa mi smo bolji! A drugi gol Istri je čist

Nikola Kalinić u nedjelju je Istri zabio prvijenac za Hajduk otkako se vratio. Nije bilo od velike pomoći Splićanima jer su izgubili dva vrijedna boda, a puno se analizirao i prekršaj Kalinića uoči poništenog gola za vodstvo u drugom poluvremenu.

- Prije svega sam bio nezadovoljan odlukom suca kod poništenog gola. Rekao sam mu da on na terenu mora procijeniti kakav je intenzitet, je li bilo udarca. Mislim da to nije bilo za poništiti gol. Ja takve kontakte imam uvijek u protivničkom šesnaestercu, još mi stoperi skaču s visoko podignutim laktom. Isplati li se onda pasti pa eventualno čekati VAR? To nije bilo udaranje laktom, tražio sam ga rukom da osjetim gdje je i malo ga pritom zakačio po licu. Po meni to nije bio intenzitet za poništiti gol. Takve udarce vidiš non-stop - objasnio je Kalinić iz svog kuta, prenosi Dalmatinski portal.

Još je svjež i domaći poraz od Rijeke pa Hajduk ne ulazi u najboljem raspoloženju u subotnji derbi s Dinamom.

- Jesmo bolji, ali dogodi se utakmica kad izgubiš. Ekipa uđe u malu krizu, ali nije smak svijeta. Izgubi Real Madrid od Levantea, nitko ti ne garantira da ćeš dobiti svaku utakmicu. Derbi? Mislim da ćemo mi pobijediti u subotu! Da, ima puno utakmica, ali moramo ovu dobiti da ostanemo gore u vrhu. Mislim da smo mi bolji od Dinama - rekao je Kalinić i opisao jedinstveni ambijent na Poljudu.

- Sudjelovao sam u mnogo velikih derbija, poput Inter - Milan, Roma - Lazio, Fiorentina - Juventus, Atletico - Real Madrid. I baš ništa se ne može usporediti s utakmicom Hajduk - Dinamo. To je nevjerojatno, Takva atmosfera ne postoji. Igrao sam ovdje na Poljudu i za Dnjipro, nakon pet minuta više ništa nisam čuo. U dresu Hajduka u takvim susretima nisam osjećao pritisak. Nama je to podrška, vjetar u leđa, a ne uteg. Publika te gura, nosi. To sam i kao mlad igrač osjećao, ja to gledam kao motiv. Draže mi je kad je Poljud pun jer to su tvoji ljudi koji te nose do pobjede. Većina rodbine i prijatelja je na tribini. Kad igraš Milan - Inter, ideš kasnije kući lagano, ne zove te mater poslije utakmice. Ovdje je teže, veća je odgovornost, ali i više želiš uspjeh.

Hajdukova devetka bila je šlag na torti sjajnog zimskog prijelaznog roka na Poljudu. Kada su već mnogi misliti da neće biti ništa do ljeta, Kale je stigao u Split.

- Želio sam se vratiti, pomoći nešto napraviti, osvojiti trofej. Moja želja je bila ogromna još od kad sam se prošlog ljeta sastao s predsjednikom Lukšom Jakobušićem. Nekoliko puta smo se nalazili, on je dolazio i u Veronu. Nisam mogao otići tek tako, bio sam s Veronom vezan ugovorom, ali pomogao je i trener Igor Tudor. Na kraju sam, hvala Bogu, uspio doći. U inozemstvu više nisam imao toliko motiva živjeti i igrati, želio sam biti tu jer mislim da još mogu dosta dati. Iako sam imao i druge ponude, ništa me nije moglo odvući. Htio sam se vratiti na Poljud u pravoj spremi, a ne za nekoliko godina kad budem u tko zna kakvom stanju.

I utakmica u Puli, međutim, pokazala je da se Kalinić i Marko Livaja još nisu najbolje "sporazumjeli" na terenu...

- Po meni je Livaja najbolji igrač HNL-a i zaslužuje mjesto u prvih jedanaest u reprezentaciji. Zabio je 22 gola u prvenstvu, što nije slučajno. Meni neke stvari nisu jasne. Kad Hajduk pobijedi protiv Slaven Belupa, onda je sve dobro - 'slažu se'. Kad izgubi od Rijeke, tada ne valja - 'guše se'. Nitko tko razumije nogomet to ne može reći. Mi nismo isti tipovi igrača. On nije klasična 'devetka', špic koji stoji. Livaja se kreće lijevo i desno, ulazi na šut. Samo netko tko ne poznaje nogomet može kazati da se mi ne možemo slagati.

Slagao bi se, pak, jako dobro u Hajdukovom mozaiku Ivan Perišić kojeg navijački puk dugo zaziva.

- Računam da je veliki igrač dobrodošao, ali svatko ima svoj put. Teško mi je iz ove pozicije druge pozivati jer klub ima sportskog direktora i predsjednika koji su nadležni za takve stvari i razgovore.

A reprezentacija je stvar koja je za Kalinića završena priča.

- Pratim reprezentaciju. Drago mi je što igraju dobro. Četiri-pet igrača, Modrić, Perišić, Brozović, Kovačić sve to drže, a vidjet ćemo kako će biti poslije njih, s obzirom da su neki već u godinama. Ne, nisam državni neprijatelj, kao i svi Hrvati gledam, navijam i nadam se da ćemo i na Svjetskom prvenstvu napraviti dobar rezultat.