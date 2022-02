Baš su me zvali Ivan Perišić i Edin Džeko. Neću vam ništa otkriti, rekao sam Perišiću da je sve na njemu, kao što je sve bilo i na meni, rekao je Nikola Kalinić (34) i tako ponovno zagolicao maštu navijača Hajduka o mogućem dolasku još ponekog kapitalca na Poljud.

No, na ponekog novog igrača 'bili' će pričekati do ljeta, a zasad će ih s devetkom na leđima uz bok Marku Livaji (28) predvoditi i popularni 'Kale'. Mnogo se govorilo o tome koliko je manji Nikolin ugovor nego što bi mogao biti u nekom drugom klubu, ali to njega ne dira.

- Ne želim skupljati poene na tome koliko sam se odrekao i čega sam se odrekao. Želim ih skupljati na terenu, a nadam se da ćemo ondje biti dobri - rekao je Kalinić za talijanski "Il Messaggero".

Prije Hellas Verone igrao je u dresovima Atletico Madrida i Rome, a upravo je u talijanskom klubu dijelio svlačionicu s 'bosanskim dijamantom' Edinom Džekom (35) koji je dres 'vučice' zamijenio Interovim.

- Ne znam njegove razloge odlaska, ali sam siguran da će nakon Rome napraviti velike stvari i u Interu. Gdje je god igrao pokazivao je svoju vrijednost i sigurno je na mom osobnom podiju najboljih s kojim sam igrao, zajedno s Ivanom Perišićem i Lukom Modrićem - zaključio je 'Kale'.