Kalkulacije u Ligi prvaka: Šest klubova već osiguralo prolazak

Uoči posljednja dva kola skupine Lige prvaka nokaut fazu su osigurali Bayern, Manchester City, Chelsea, Sevilla, Barcelona i Juventus. Midtjylland je ispao iz svih kombinacija čak i za EL

<p> Uoči posljednja dva kola natjecanja po skupinama Lige prvaka šest klubova (Bayern München, Manchester City, Chelsea, Sevilla, Barcelona, Juventus) je osiguralo prolaz u osminu finala.</p><p>Poznato je i kako Marseille, Krasnodar, Rennes, Zenit, Dynamo Kijev i Ferencvaros ne mogu dalje u Ligi prvaka, no još su u igri za treće mjesto koje vodi u Europsku ligu. Jedino je Midtjylland ispao iz svih kombinacija i sigurno će biti posljednji u skupini E.</p><p>U petom kolu još će osam klubova biti u prilici osigurati prolaz, a to su Atletico Madrid, Borussia Mönchengladbach, Real Madrid, Porto, Liverpool, Borussia Dortmund, Lazio i Manchester United.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje Liverpoolovih navijača</strong></p><p>SKUPINA A: Bayern (12), Atletico (5), Lokomotiv (3), RB Salzburg (1)</p><p>Europski prvak Bayern je osigurao ne samo prolaz, već i prvo mjesto u skupini, dok je borba za broj dva još uvijek otvorena. Atletico će proći dalje ako u Madridu pobijedi Bayern, a Salzburg ne izgubi u Moskvi. Lokomotivu treba pobjeda, a zanimljivo i Salzburgu trebaju tri boda ako želi dalje, pa u Moskvi možemo očekivati sjajnu utakmicu.</p><p>SKUPINA B: Borussia Mönchengladbach (8), Real Madrid (7), Šahtar (4), Inter (2).</p><p>Skupina u kojoj još uvijek sve četiri ekipe mogu dalje. Borussija je kao lider skupine, naravno u najboljoj poziciji, dok je Inter u najtežoj, no još uvijek može dalje. Mnogo toga će biti jasnije već u utorak nakon susreta Borussije i Intera u Moenchengladbachu. Domaćin pobjedom sigurno prolazi, dok je Inter sigurno ispada iz borbe za prva dva mjesta, a vrlo vjerojatno i bez utješne Europske lige.</p><p>Sigurno prolazi i Real Madrid ako ostvari gostujuću pobjedu protiv Šahtara, no podsjetimo u prvom susretu u Madridu Ukrajinci su slavili sa 3-2.</p><p>SKUPINA C: Manchester City (12), Porto (9), Olympiakos (3), Marseille (0)</p><p>Manchester City je osigurao prolaz, a na gostovanju kod Porta "Građani" će loviti barem bod kako bi osigurali i 'jedinicu'. I Portu je dovoljan bod za siguran prolaz.</p><p>Olympiakos mora pobijediti Marseille i čekati domaći poraz Porta kako bi ostao u igri, no Grcima bod na Velodromeu osigurava barem treće mjesto. Marseille nema izgleda za osminu finala LP, ali još uvijek može biti treći, no morat će pobijediti momčad iz Pireja kako bi odluku o borbi za treće mjesto odgodio do zadnjeg kola.</p><p>SKUPINA D: Liverpool (9), Ajax (7), Atalanta (7), Midtjylland (0)</p><p>U ovoj skupini tri kluba se bore za prolaz, a jedino Liverpool u petom kolu može proći dalje. "Redsima" za prolaz treba barem bod na Anfieldu protiv Ajaxa kako bi osigurao nastavak natjecanja. Svi ostali rezultati odluku će odgoditi za zadnje kolo. Atalanta bi domaćom pobjedom protiv otpisanog Midtjyllanda bila na korak do prolaza, no u zadnjem kolu je očekuje ključni dvoboj u Amsterdamu protiv Ajaxa. Midtjylland je sigurno četvrti.</p><p>SKUPINA E: Sevilla 10, Chelsea 10, Krasnodar (1), Rennes (1).</p><p>Sevilla i Chelsea su osigurali prolaz, a u srijedu će se na Sanchez Pizjuanu boriti za prvo mjesto. Prvi susret je završio bez golova, pa pobjednik sigurno uzima "jedinicu". U drugom susretu Krasnodar i Rennes će igrati za treće mjesto. Jedini bod oba kluba su osvojila u njihovom prvom susretu u Francuskoj koji je završio 1-1.</p><p>SKUPINA F: Borussia Dortmund (9), Lazio (8), Club Brugge (4), Zenit (1)</p><p>Borussiji je za prolaz dovoljan domaći bod protiv Lazia, a pobjeda njemačkom sastavu osigurava i prvo mjesto. Lazio ide dalje pobjedom na Westfalenu, ako Club Brugge izgubi od Zenita ili ako obje utakmice završe remijem.</p><p>Belgijanci za ostanak u igri za osminu finala trebaju tri boda protiv Zenita, ali i pomoć Borussije. Brugge može dalje i s bodom, no tada Borussija mora pobijediti Lazio, a Belgijanci potom u zadnjem kolu slaviti u Rimu. Zenit ne može do prve dvije pozicije, ali može do trećeg mjesta. No, morat će slaviti u Belgiji i to s najmanje dva postignuta gola kako bi nadoknadio 1-2 domaći poraz od Bruggea.</p><p>SKUPINA G: Barcelona (12), Juventus (9), Ferencvaros (1), Dynamo Kijev (1)</p><p>Barca i Juve su prošli, a Katalonci će osigurati prvo mjesto ukoliko u petom kolu osvoje više bodova od talijanskog prvaka. Barcu očekuje gostovanje u Budimpešti, a Juve dočekuje Dynamo. Ako će imati isti bodovni učinak odluka o pobjedniku će pasti u zadnjem kolu, kada se Barca i Juventus sastaju na Camp Nou. Podsjetimo Španjolci su u prednosti jer su u Torinu slavili sa 2-0.</p><p>"Fradi" i Dynamo se bore za treće mjesto, a bez obzira na ishode petog kola odlučivat će njihov međusobni susret u zadnjem kolu u Kijevu.</p><p>SKUPINA H: Manchester United (9), Leipzig (6), PSG (6), Istanbul Basaksehir (3).</p><p>U ovoj grupi još nitko nije osigurao prolaz, a u petom kolu to može učiniti jedino ManU. "Crvenim vragovima" trebat će na Old Traffordu barem bod protiv PSG-a kako bi osigurali jednu od prve dvije pozicije. Jasnu situaciju ima i turski prvak kojeg jedino domaća pobjeda protiv Leipziga ostavlja u igri za prolaz.<br/> </p>