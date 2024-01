Kalkulacije uoči zadnjega kola: Hrvatska još može i ispasti!

Hrvatski rukometaši danas od 18 sati igraju posljednju utakmicu prvoga kruga Europskog prvenstva u Mannheimu. Odrade još Rumunjsku pa se sele u Köln na drugi krug.

U rukometnim krugovima tu utakmicu tretiraju kao zagrijavanje za ono što slijedi, da ne kažemo nevažnu. Iako Hrvatska još može i ispasti s Eura!

Pokretanje videa ... Izjave rukometaša nakon Španjolske | Video: Hrvatski rukometni savez

- Španjolci te slabije ekipe rješavaju lako, za razliku od nas, koji protiv jakih igramo izuzetno dobro, a protiv slabijih se opustimo. Nama će u drugom krugu biti lakše jer su nam svi suparnici teški, a mi volimo takve - najavio je izbornik Goran Perkovac i ukazao na brojna iznenađenja u prvom krugu. Farski su Otoci remizirali s Norveškom, koju je u ponedjeljak Slovenija pobijedila, a Švicarska je uzela bod Francuzima.

Foto: KAI PFAFFENBACH

Rumunji su od Španjolske izgubili 36-24, a od Austrije 31-24. A danas Hrvatsku mogu izbaciti s Eura. Što se naših tiče, dakle, uoči posljednjeg kola moguća su sva tri scenarija.

Hrvatska prolazi i prenosi dva boda

Foto: KAI PFAFFENBACH

To je ipak najizgledniji scenarij. I dogodit će se ako Hrvatska ne izgubi od Rumunjske, a Španjolska pobijedi Austriju. U tom bi slučaju dalje prošli Hrvatska i Španjolska, a naši bi u drugi krug prenijeli dva boda zbog međusobne pobjede nad "furijom".

Hrvatska prolazi i prenosi bod

Foto: KAI PFAFFENBACH

Našima je, dakle, dovoljan bod za prolazak, a s nama će dalje i Austrija ako ne izgubi od Španjolaca. No za Hrvatsku je to nepovoljniji rasplet jer tada bismo u drugi krug i Austrijanci i mi prenijeli po bod. Pritom je nevažno tko ide dalje s prvog, a tko s drugog mjesta, odnosno to određuje samo raspored utakmica drugoga kruga.

Hrvatska ispada

Foto: KAI PFAFFENBACH

Da, i taj je scenarij moguć. Ako Hrvatska izgubi od Rumunjske, a Španjolska pobijedi Austriju. U tom bi slučaju naši i Austrijanci završili sa po tri boda, međusobno su remizirali i odlučivala bi ukupna gol razlika.

Naši imaju +10, a Austrijanci +7, što znači da bi Hrvatska od Rumunjske trebala izgubiti s četiri gola više nego Austrija od Španjolske.

Da, puka teorija, ali dovoljna za dozu opreza.