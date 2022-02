Za jedan sat zaradi 84.000 eura, nakon jednog tjedna bude bogatiji za više od pola milijuna eura, a koliko onda zarađuje mjesečno? Pa, na računu se pojavi oko 2,5 milijuna eura. Računica je to plaće Cristiana Ronalda (35) koji godišnje od ugovora u Juventusu utrži oko 30 milijuna eura. No to je samo što se tiče nogometa, a gdje su još prihodi od sponzora, reklame. A ugledni Forbes piše kako je Portugalac u cijeloj karijeri zaradio preko 500 milijuna dolara.

Ima nekoliko nekretnina diljem Europe, jahte, lanac hotela, ali ono u čemu prednjači su automobili. Ronaldo je veliki ljubitelj brzine i luksuznih jurilica pa je zato sebi priskrbio pravu flotu koju drži u nekoliko garaža! Da, neki kažu kako je igrač Manchester Uniteda vlasnik čak 20 automobila, neki se nalaze u Manchesteru, Lisabonu, Torinu, dok neke čuva u Madridu gdje je živio devet godina. A pogled na bogatstvo unutar madridske garaže omogućila je njegova Georgina.

Prije nekoliko dana na Netflixu je izašao film 'Ja sam Georgina'. Cristianova izabranica pričala je o svome životu, svome dragome, svakodnevici, a kamerama je dopustila da uđu u garažu vrijednu 20 milijuna eura! Da, tolika je ukupna vrijednost Ronaldovih automobila koje čuva u španjolskoj prijestolnici. I ne zaboravimo. To je tek jedna garaža, ima ih još tri.

Ronaldovi zaposlenici uredno su parkirali automobile kako bi sve bilo oku atraktivnije, a nije se štedjelo ni na podu koji reflektira odraz za još impresivniji doživljaj. Naravno, i rasvjeta je posebna.

Uvjerljivo u oko najviše upada famozni Bugatti Chiron koji vrijedi više od dva milijuna eura. Riječ je o automobilu koji je proizveden u samo 500 primjeraka, a Ronaldo ga je ugrabio čim je došao na tržište. Pokreće ga 1500 konjskih snaga, a maksimalna brzina je 420 km/h. Kupio ga je 2017. godine dok je igrao u Real Madridu, a dodatno je uložio i u personalizirane naslone za glavu na kojima piše CR.

U madridskoj garaži nalazi se i Ferrari 599 GTO za kojeg je iskeširao 600.000 eura, a posebno se diči jednim raritetom. U njegovoj garaži ponosno je parkiran McLaren Senna koji je napravljen u čast prerano poginulog brazilskog vozača Formule 1 Ayrtona Senne. Proizveden je u 500 primjeraka, a vrijednost je milijun eura. Tu privilegiju da među prvima isproba novu mašinu dobio je Ronaldo. On je novi automobil prošle godine testirao po ulicama Lisabona, gdje su znatiželjnici odmah izvadili mobitele iz džepova i snimili Portugalca kako se vozi u ovome jedinstvenom automobilu.

Kao što ste već mogli shvatiti, Ronaldo voli raritete, voli rijetke modele koje samo rijetki mogu posjedovati. Pa je tako kupio i Rolls Royce Cullinan, jedini terenac koji je proizvela spomenuta firma, a za njega je iskeširao oko 390 tisuća eura. U čast bivšeg kluba Juventusa automobil je crno bijele boje, a ima 570 'konja' i pokreće ga V12 motor. Odmah do njega nalazi se i Rolls Royce Phantom Drophead. Njega je platio oko 600.000 eura.

Kamera je uhvatila i Mercedes, kao i još jedan Bugatti.

Portugalac je posebno ponosan na predivni Bugatti La Voiture Noire koji je napravljen prema legendarnom Bugattiju Type 57 SC Atlantic "La Voiture Noire", drugom od četiri ikad proizvedena Atlantica kojeg je u svoje vrijeme vozio i sam Jean Bugatti prije nego mu se 1941. godine oko Bordeauxa izgubio svaki trag.

Napravljen je u samo jednom primjerku, vrijedi 16,5 milijuna eura, a Cristiano Ronaldo se pobrinuo da bude samo njegov. Bugattijevu zvijer pokreće 8,0-litreni quad-turbo motor W16 kojeg pokreće 1500 konjskih snaga, sa šest ispušnih cijevi! Karoserija automobila je ručno rađena iz karbona, a posebno se ističu LED svjetla koja su prvi put korištena na jednom Bugattijevom automobilu.

Za 35. rođendan je od prelijepe Georgine na poklon dobio Mercedes AMG vrijedan 700.000 eura, a osim toga, u jednoj od četiri garaže nalazi se još i Mercedes AMG GLE 63 kojim se počastio za Božić 2016. godine.

Naravno, ne bi to bio pravi zaljubljenik u automobile da nema Lamborghini i Ferrari. Čast 'Lamba' brani Aventador kojeg je platio 300.000 eura, a pokreće ga 515 konja. Garažu mu krase tri Ferrarija od kojih je jedan Ferrari F12 TDF koji juri i do 340 km/h, a pokreće ga 780 'konja'. Njega je platio 415.000 eura.

Dok je igrao za Juventus posjetio je i Ferrarijevu tvornicu u Maranellu, a ono što je vidio ga je toliko oduševilo pa je iskeširao 1,6 milijuna eura za Ferrari Monza SP2.

Ostali Ronaldovi automobili: